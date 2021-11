Mnohí obyvatelia košickej mestskej časti Pereš nad tým krútia hlavami! Poslanec Národnej rady Peter Liba (OĽaNO) sa začiatkom septembra s rodinou presťahoval do nového domu. Domáci však tvrdia, že novostavba ešte nie je skolaudovaná, čo však podľa nich nie je jediným problémom nového obyvateľa vychytenej košickej mestskej časti.

Dôvodov je podľa miestnych viac, nielen chýbajúca kolaudácia, ale aj ďalšie záležitosti.

Ak šéf, tak aj ja!

„Čo sa týka bývania v neskolaudovanom dome, asi si povedal, že ak to urobil jeho stranícky šéf, tak môže aj on. Navyše kvôli jeho pripojeniu na vodu a kanál nám tu rozkopali novú cestu. Dôvodilo sa tým, že vraj tam došlo k nejakej poruche, ale nebolo to tak. Robí si tu, čo chce. Nespráva sa primerane k svojmu povolaniu teológa, ktoré uviedol pri kandidatúre vo voľbách,“ tvrdila nahnevaná Perešanka, ktorej rodina býva neďaleko Libovcov.

Stratené dieťa poslanca

Podľa jej ďalších slov, poslanec má päť detí, najmenšie sa narodilo len nedávno, ale tie väčšie sú celý deň vonku na ulici a ceste, kde sa hrajú bez dozoru. Aj to bol zrejme dôsledok dramatickej udalosti, ku ktorej došlo 5. októbra podvečer. „Počas prechádzky lesom našli obyvatelia našej štvrte uplakané malé dieťa. Nevedelo povedať ako sa volá, ani ukázať miesto, kde býva. Ľudia urýchlene kontaktovali starostu Pereša, ktorý chcel informáciu o stratenom dieťati rozposlať domácim cez aplikáciu našej mestskej časti. Našťastie, hneď po jeho príchode jedna z miestnych žien chlapčeka spoznala a zobrala ho s tým, že ho odovzdá rodine, teda Libovcom. Neskôr sa tu hovorilo, že jedenapolročného chlapca zabudli starší súrodenci v blízkom lese, kde sa hrali,“ pokračovala Perešanka, ktorá nechcela byť menovaná.

Riešil si bytovú otázku?!

Peter Liba potvrdil, že kolaudácia sa ešte neskončila. „Celý proces je však už na konci. K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia som musel priložiť všetky povinné revízne správy, z ktorých jasne vyplýva, že dom je bezpečný a nijakým spôsobom neohrozuje nás ani našich susedov. Keďže sa mi prednedávnom narodilo piate dieťa, potrebovali sme vyriešiť otázku bývania ešte pred jeho narodením – predtým sme bývali v byte. O vydanie kolaudačného rozhodnutia som požiadal hneď po ukončení prác a vyprataní staveniska. Pre pandémiu sa to však predĺžilo,“ tlmočil poslancovu reakciu jeho asistent.

