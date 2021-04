Europoslankyňa Miriam Lexmann: Miluje skialpinizmus, pokojne by sa však uživila aj ako modelka

Europoslankyňa Miriam Lexmann (48), dbá o to, aby bola vždy elegantne oblečená. Hovorí o sebe, že už 20 rokov sú jej pracovnou uniformou kostýmy. Spokojná je vtedy, keď sa jej podarí do posledného detailu všetko štýlovo zladiť aj s doplnkami. Rada nosí klobúky, ale aj čiapky, šiltovky, bufky i šatky. V lete nesmú chýbať slnečné okuliare. Sestry Jana, Karin a Lucia si ju doberajú, že by sa najradšej zladila aj s kobercom na ktorom stojí. Jej najobľúbenejšie farby sú čierna, biela a sivá. Občas siahne aj po cyklámenovej, žltej a ružovej. Doma najradšej relaxuje v teplákoch a mikine, ale na ulicu by takto nevyšla. Nenosí legíny, koženkové nohavice ani sukne. Nepáčia sa jej zvieracie vzory. Doplnky nosí len strieborné, zlaté nemusí. Miriam miluje cyklistiku, in-line korčuľovanie a v zime skialpinizmus. Uplynulý rok hodnotí ako mimoriadny. Vstúpila do politiky, vydala sa za prešovského župana Milana Majerského. Obľubuje večerné posedenia s knihou pri šálke čaju.