Znie to možno neuveriteľne, ale uplynul už mesiac od návštevy pápeža Františka na rómskom sídlisku Lunik IX v Košiciach. Mnohí očakávali, že po odchode Svätého Otca sa po niekoľkých dňoch všetko vráti do pôvodných koľají. Aká je teda realita?

Hneď pri vstupe na sídlisko je jasné, že presklená zastávka MHD stojí na svojom mieste, rovnako aj obrovské kvetináče, hoci tie stále mnohým čakajúcim slúžia ako lavičky a sadajú do nich, čím ničia drobné kvety a zakrpatené tuje. V potoku sa povaľujú odpadky, stará školská taška a plastové fľaše.

Jedni robia neporiadok, druhí ho odpratávajú

Pri prejazde sídliskom sme si všimli prázdne klasické kontajnery, zato veľkokapacitné boli preplnené. Zvláštne v nich pôsobili plastové vrecia plné odpadkov. „Nemyslite si, že to lunikári tak balia odpadky. Upratovacie čaty ich v rámci aktivačných prác zbierajú do vriec. Každé ráno sa to tak robí, keby sa nerobilo, už by sme tu mali toľko odpadkov ako pred príchodom pápeža,“ tvrdí muž, ktorý údajne patrí medzi tých, ktorí upratujú odpad po neporiadnych susedoch.

Pod dozorom kamier

Dodal, že sídlisko monitorujú kamery v takom veľkom rozsahu, ako to v minulosti nebolo. „Predtým boli len pred a za úradom, pri škole a bytovke, kde sa kopil odpad. Teraz už ani netušíme, kde ich všade namontovali,“ hundre muž, ktorý nesúhlasí s fotografovaním a dokonca nechce prezradiť ani krstné meno. „Nadávali by mi, že stále sa mi niečo nepáči!“

Iná káva

Muž nám poradil, aby sme zašli pozrieť sa, ako to vyzerá pri bytovkách - kukuriciach. Skupina chlapov tam inštalovala elektrické rozvody. Na otázku, kedy budú hotové, jeden z majstrov povedal: „Najskôr až začiatkom novembra, skôr nie, je to tu komplikované. Predstava Rómov je taká, že to spravíme za dva dni, ale nie je to len tak!“ Obzrieme si okolie kukuríc. Na prvý pohľad je jasné, že toto je iná káva ako vstupná časť sídliska a okolie úradu. Tu je plno odpadkov, ktoré sa povaľujú po zemi, pričom klasické kontajnery sú úplne prázdne a hrajú sa s nimi deti.

