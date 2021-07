Pápež František príde do Prešova posilniť vieru gréckokatolíkov, ktorí boli u nás minulou štátnou mocou polstoročie prenasledovaní. Aj preto tu odslúži omšu východného obradu a jednu z dvoch homílií prednesie počas svojej návštevy na Slovensku práve v Prešove. Vieme, čo mu prinesú ako výzdobu a aj to, prečo sa k nemu dostanú iba zaočkovaní!

Po 26 rokoch metropola Šariša znova zažije pápežskú návštevu! Svätá stolica pred pár dňami zverejnila program Apoštolskej cesty Svätého Otca Františka na Slovensko v dňoch 12. - 15. septembra. Jedným z miest, ktoré navštívi, je aj Prešov - 14. septembra. “Do mesta príde o desiatej dopoludnia a o pol hodiny na to bude pred mestskou halou sláviť archijerejskú Božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho. Gréckokatolícka cirkev si vo svojej histórii prežila vlastnú Golgotu. Rany sú iste zacelené, ale Sv. Otec prichádza ako balzam, aby tie rany úplne zmizli," uviedol prešovský arcibisku a metropolita Ján Babjak. Dodal, že pódium vyzdobia 350-ročnou zázračnou slziacou ikonou Klokočovskej Matky Božej. Tú už František videl, nedávno ju previezli do Vatikánu, kde požehnával jej korunu. Pozrieť si ju môžete v GALÉRII.

Na margo podmienky o zaočkovanosti pre tých, ktorí sa chcú s pápežom stretnúť, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský uviedol, že netreba zabúdať na to, že Sv. Otec prichádza k nám v čase pandémie. “Chceme, aby bol chránený on, organizátori a všetci návštevníci. Preto musíme rešpektovať pravidlá, lebo chceme, aby sa ľudia vrátili domov zdraví,” zdôraznil.

Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo na prípravné práce 70-tisíc eur z rozpočtu. „Je to tá najdôležitejšia udalosť za posledné štvrťstoročie v histórii nášho mesta. Príde tu ako zástupca Krista na zemi. Urobíme všetko pre to, aby sa tu cítil dobre a rovnako aj všetci návštevníci, pútnici, ktorí do nášho mesta prídu," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Hlavným koordinátorom prípravy návštevy pápeža v Prešove je protosynkel Ľubomír Petrík. „Svätý Otec nás prichádza posilniť vo viere v ťažkom čase pandémie, v našich každodenných krížoch, ktoré si my ľudia nesieme, jedným dôležitým posolstvom, že Boh človeka neopúšťa. V tomto duchu sa bude niesť celá atmosféra,” uviedol s tým, že vítaní sú aj neveriaci a príslušníci iných cirkví. O podrobných organizačných pokynoch k návšteve budú verejnosť včas informovať.

O faktoch k prešovskej návšteve pápeža Františka a čo symbolizuje motto a logo návštevy, čítajte na ďalšej strane >>>>