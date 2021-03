Ukrajinku Viktóriu Yarosh, pre ktorú sa ostatných 7 rokov stalo Slovensko druhým domov, zaregovala na nemiestne slová premiéra Igora Matoviča, ktorý v utorňajšej relácii Rádia Expres na otázku, čo za nákup vakcíny Sputnik V Ruskej federácii sľúbil, so žartom odvetil: "Zakarpatskú Ukrajinu."

Tieto Matovičove detinské srandičky vyvolali dokonca diplomatickú roztŕžku a reakcia z oficiálnych miest na seba nenechala dlho čakať. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny si v stredu predvolalo chargé d'affaires Slovenskej republiky na Ukrajine Matúša Korbu. Vyslovili mu protest proti nevhodným vyjadreniam predsedu našej vlády.

Ukrajinci totiž takýto akože "žart" slovenského premiéra vnímajú obzvlášť urážlivo, keďže podľa nich "ukrajinský ľud trpí ruskou agresiou a ruskou okupáciou Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol, ako aj častí ukrajinského Donbasu." Za nevhodné slová žiadali od premiéra ospravedlnenie.

Nakladačka sa Matovičovi dostala aj od bežných ľudí. No a jednou z nich je aj V. Yarosh, ktorá začala tým, že si na Slovensku našla kamarátov, stretla veľa dobrých a otvorených ľudí a pochopila, že Slováci a Ukrajinci sú si podobní. "V mojom štáte už sedem rokov trvá skutočná vojna. Našťastie, Slováci nepoznajú ten pocit strachu, beznádeje a zrady, zrady „bratského“ národa. Za všetko môže politika. Obrovská časť mojej krásnej krajiny bola anektovaná, v inej jej časti už veľa rokov trvá vojna, za slobodu nášho štátu dali svoj život desiatky tisíc ľudí, mladých ľudí, ktorí by mohli budovať našu krajinu a žiť šťastný život spolu so svojimi rodinami," pokračovala dojímavo.

Podľa nej táto téma je boľavá pre každého Ukrajinca bez výnimky. "Utieram si slzy, kým píšem túto spoveď. My, Ukrajinci, musíme riešiť ten problém s našim vrahom zoči-voči, naši vojaci svojim životom chránia každý centimeter ukrajinskej zeme, aby zabezpečiť mier a blahobyt každému, koho sa vojna nedotkla," vyznala sa.

Dodala, že na Slovensku bývajú tisíce Ukrajincov, ktorí tu študujú, pracujú a sú ekonomickým prínosom v rozvoji krajiny. Rešpektujú náš jazyk a kultúru a sú radi, že majú možnosť spoznať Slovensko a užívať si jej krásu: "Nie sme druhotriedni, my všetci spolu budujeme Slovensko, spolu prežívame všetko, čo sa tu deje, spolu s vami fandime a spolu sa trápime."

Práve preto nedokáže pochopiť, ako môže premiér krajiny žartovať o najbolestivejšej pre obyvateľov susedného štátu: "Ako môže žartovať o tom, čo tak dojíma k slzám každého Ukrajinca? Ako je možné „zo žartu“ odovzdať teritórium iného suverénneho štátu?"

Viktória si myslí, že žiaden rešpektovaný politik by si nikdy nedovolil podobné vtipy. " Premiér nemá právo na to, aby mu niečo len tak vyletelo z úst, nerozmýšľajúc o tom, aké následky môžu spôsobiť jeho vyjadrenia. Urazil každého Ukrajinca a celú ukrajinskú diaspóru nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo."

Podľa Viktórie nebude stačiť žiadne ospravedlnenie, ktorým by sňal bolesť z ich srdca, ktorú spôsobil: "Ja osobne nikdy neodpustím a nezabudnem tieto slová! Podľa mňa tento človek nemá čo robiť v politike. Hanbím sa za jeho vyjadrenie!"

Matovič sa medzitým ospravedlnil na sociálnej sieti Twitter, hoci na sociálnej sieti Facebook vypisuje jeden status za druhým.

