Tretiu najväčšiu nemocnicu na Slovensku riadi od 2. júla muž, ktorý sa donedávna venoval firme na výrobu okien a parapiet Awindor. Ľubomír Šarnik z Prešova bol jej majiteľom od roku 2006 do roku 2017. Dlžoby firmy však po tento čas väčšinou rástli. V roku 2016 dostala do zisku z mínus 96 012 € na 250 617 € a tržby jej narástli na 280 950 €. Lenže o rok na to už bola znova zadlžená A takú ju v októbri 2017 previedol na osobu z Ukrajiny. Odvtedy firma nezverejňuje účtovné závierky. K prvému októbru podľa finstatu dlhovala štátu takmer 50-tisíc eur. Z toho Sociálnej poisťovni 33-tisíc, zvyšok zdravotným poisťovniam. Aktuálne figuruje v eseročke, ktorá má v predmete činnosti, okrem iného, aj výrobu, montáž, servis a predaj okien, dverí a doplnkov. V minulosti figuroval aj vo firmách, ktoré mali finančné problémy, boli v konkurze, sú zlikvidované, zrušené, predané či vymazané z obchodného registra.

Čerešničkou na torte je v tomto prípade azda už iba to, že voči mužovi s rovnakým menom je vedené trestné súdne konanie. Bol totiž obžalovaný pre zločin neodvedenia dane a poistného a pre prečin nezaplatenia dane a poistného. Informáciu potvrdila aj hovorkyňa Krajského súdu v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová. “V tejto veci bolo rozhodnuté neprávoplatne rozsudkom 31. januára 2019, proti ktorému podal obžalovaný odvolanie,”uviedla. Dodala, že predmetná trestná vec je v štádiu odvolacieho konania. Bola aktuálne vrátená odvolacím súdom súdu prvého stupňa na rozhodnutie o oprave zápisnice z hlavného pojednávania pre nesúlad údajov. Po vydaní opravného uznesenia bude vec vrátená krajskému súdu na rozhodnutie o odvolaní.

Niekoľko rokov vlastnil firmu na výrobu okien sám, predal ju zadlženú. Zdroj: finstat.sk

Keď ho minister uvádzal do funkcie, uviedol, že Šarnik je expert na optimalizáciu procesov v podnikoch. Prešovská nemocnica je totiž jednou z tých štátnych nemocníc, ktoré podľa Krajčího vytvorii historickú stratu a zadlžili sa dovedna o viac ako 170 miliónov eur. Vlani tvoril jej dlh 25-miliónov eur. Úlohou Šarnika je zastaviť jej zadlžovanie. “Zaoberá sa znižovaním nákladov a zvyšovaním efektivity a výkonnosti. Preto si myslím, že je to veľmi dobrý a skúsený manažér, ekonóm, ktorý bude vedieť ekonomicky túto nemocnicu postupne vytiahnuť zo schémy zadlžovania,” dodal minister. Do pol roka plánuje výberové konanie, no zdôraznil, že bude rád, keď sa prihlási aj Šarnik.

Podľa hovorkyne ministra Zuzany Eliášovej je Ľ. Šarnik skúsený dlhoročný manažér, ktorý pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách a úspešne reštrukturalizoval viaceré firmy. “V minulosti bol zodpovedný za optimalizáciu procesov, znižovanie nákladov, zvyšovanie výkonnosti a produktivity, strategické smerovanie v rôznych spoločnostiach. Podľa našich informácií, reštrukturalizácia v niektorých spoločnostiach, v ktorých robil optimalizáciu pán Šarník, bola štandardne robená so súhlasom veriteľov, aby spoločnosti dostali z problémov a nepoškodili veriteľov,”dodala. Vraj Šarnik spĺňa aj predpoklady z programového vyhlásenia vlády ako je transparentnosť, nulová tolerancia voči korupcii, prístup k informáciám, rozhodovanie na základe kvalitných dát, efektívne vynakladanie zdrojov či inklúzia laickej a odbornej verejnosti a ktoré sú opornými piliermi pri rozhodovaniach rezortu. "O živom súdnom spore, ktoré má pán Šarník ako konateľ v jednej z jeho firiem, v ktorých pôsobil, vedenie ministerstva neinformoval. Vo vzťahu ku skutku, ktorý mu je kladený za vinu sa cíti byť nevinný a v súčasnej dobe využíva legitímne opravné prostriedky na svoju obhajobu. Ministerstvo rešpektuje jeho prezumpciu neviny a verí, že sa mu v spore podarí svoje meno očistiť," dodala. No a po našom zistení sa po dohode s pánom Šarníkom minister zdravotníctva "rozhodol, že danú pozíciu bude zastávať len do ukončenia riadneho výberového konania, ktoré vyhlási začiatkom augusta."

Priestor na vyjadrenie sme ponúkli aj Ľ. Šarnikovi. Cez hovorkyňu nemocnice odkázal, že "pri kvalitnej spolupráci všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré sú zainteresované na hospodárení nemocnice s maximálnym nasadením celého manažmentu, ktorého som súčasťou ako aj s poctivým prístupom všetkých zamestnancov očakávam, že celý proces oddlženia bude úspešný.“

Dodal, že ku nami spomínaných prípadoch firiem sa iba spolupodieľal na ich riadení, priamo procesy neovplyvňoval. "Pre úplnosť mediálneho obrazu a objektivitu uvádzam, že som pôsobil aj v spoločnostiach, v ktorých bola optimalizácia procesov nastavená úspešne a dnes sú z nich plnohodnotné, revitalizované spoločnosti." K predaju zadlženej firmy sa nevyjadril.

