Servítku si nekládol pred ústa ani rodák z Trebišova archeológ a historik Ján Chovanec (68). "Už niekoľko týždňov množstvo televíznych divákov vyčkávalo, (možno sa aj tešilo) na premiéru prvých dielov tak veľkolepo propagovaného seriálu Iveta. Na internete je veľa príspevkov o tomto seriáli, jeho tvorcoch či hereckom obsadení. No a v nedeľu večer 8. januára 2023 sme sa dočkali..." znie úvod statusu.

Dvojazyčný štáb

Následne však naberá na štipľavosti. Chovanec sa vyhol opisu deja prvých častí minisérie, odcitoval len pár viet z upútavky televízie k seriálu. "Iveta je mladá žena z Trebišova, ktorá túži byť niekým a niečo dosiahnuť. Hlavná postava v podaní Alžbety Ferencovej je svojhlavá, drzá, úprimná, stopercentne autentická a nikdy si od nikoho nedá skákať po hlave. Ako dopadne jej nečakaný vstup do vyblýskaného sveta modelingu?“ Následne Chovanec priznáva, že v živote veľa filmov či seriálov nevidel, aj keď niekoľko skúseností, najmä s dokumentárnym filmom má...

Spomenul hlavných tvorcov seriálu:

Scenár: Petr Kolečko z Broumova

Réžia: Jan Hřebejk z Prahy

Kamera: Martin Žiaran z Trebišova

Produkcia: Marcel Grega z Bardejova

Inšpirovala ho frajerka

Zaujímavosťou je podľa Chovanca, že seriál je sčasti inšpirovaný skutočným príbehom. Samotný scenárista Petr Kolečko vyzradil, že predlohou pre Ivetu bola jeho bývalá partnerka Aneta Vignerová. "Aj ona vyrastala v zložitých životných pomeroch, v roku 2009 sa jej však podarilo zvíťaziť v súťaži Miss Českej republiky a potom uspieť aj v modelingu. Neviem, ako bude ten seriál pokračovať. Možnože sa skončí ako v rozprávke, keď dobro zvíťazí nad zlom. Po zhliadnutí úvodných častí som sa však zamyslel. Asi rovnako ako väčšina Trebišovčanov, ale verím, že aj obyvateľov širokého okolia, kraja, východu Slovenska," pokračuje Ján Chovanec.

Absencia úcty

Historik je v ostatných desaťročiach sklamaný. "Z niektorých, najmä politicko-mafiánskych pomerov v kraji, kam patrí aj Trebišov. Napriek tomu musím napísať, že len česká banda výnimočných umelcov mohla stvoriť takýto seriál, v úvode ktorého nehorázne očiernila Trebišov. Je to naše mesto, kde žijeme my, kde žili a pracovali naši rodičia, babičky, dedovia a ďalší ich predkovia. Je to mesto, kde v minulosti pôsobili českí učitelia, úradníci či fabrikanti, ale aj vojenskí hodnostári a vojaci základnej služby. Českí umelci, tvorcovia filmu Iveta, by k nemu mali mať aj primeranú úctu tak, ako aj my máme k českým mestám. Namiesto toho naň rozličnými prívlastkami nabrýzgali, zahádzali blatom a hnojom. Akoby naše mesto bolo naozaj dierou na konci sveta. Je to skôr naopak. Trebišov je na začiatku Slovenska, tu slnko víta každý deň ..." nezaprie v sebe poetickú dušu.

Iveta z Havířova, nie Trebišova

A potom už popustil uzdu, ale nie fantázie, lež hnevu. "Prečo scenárista Petr Kolečko nezasadil dej do moravského Havířova, odkiaľ pochádza jeho bývalá partnerka Aneta Vignerová, predloha filmovej Ivety? Alebo do svojho rodiska Broumova či do Prahy, kde sám žije? Aj všade tam predsa žijú Rómovia a odohrávajú sa podobné udalosti.

Nie všetci z tvorcov seriálu sú zodpovední za situovanie príbehu do Trebišova. Kameraman M. Žiaran s tým mal isto vážne problémy, (je rodák z Trebišova - pozn.red.). Ako však mohla televízia JOJ produkovať takýto seriál, v ktorom sa jeho českí tvorcovia doslova vysmievajú mestu na východe Slovenska, ktoré patrí k tým historicky významným a aj v súčasnosti najzaujímavejším? Jednoducho ho dehonestujú. Vybrali si ho, aby nemuseli hanobiť niektoré české mesto. A pritom generálnym riaditeľom televízie je Marcel Grega zo slovenského Bardejova," neskrýva hnev uznávaný historik a archeológ.