Za hlavného vinníka Rattaj považuje vládu. „To, čo vymyslela, je totálna „hovadina“. V okolitých krajinách je všetko otvorené, fungujú s drobnými obmedzeniami, návštevníkom poskytujú kompletný servis vrátane wellness. U nás? Hotely sme otvorili 25. decembra, gastro prevádzky plánujeme 3. januára! Chýba tomu akákoľvek logika,“ tvrdí Igor Rattaj.

Prečo práve táto hodina?

Úspešného podnikateľa nahneval poslanec Ján Krošlák. "Je ubytovaný v našom zariadení. Kritizuje opatrenia, vraj si robíme nadprácu a zatvárame reštaurácie a bar pre ubytovaných OP hostí o 20. h," hovorí. Následne dodáva, že politik zrejme zabudol, že túto totálnu sprostosť vymyslela okrem iných aj strana, ktorej tričko donedávna nosil. "Nerozumiem, čo všetci operujú s tou dvadsiatou hodinou. To jej úderom začne vyčíňať covid, vtedy sa prebúdza alebo čo? Poslanec je príkladom toho, že parlament odsúhlasí niečo, nad čím sa ani mnohí jeho členovia nezamyslia, čomu vôbec nerozumejú, a najmä aký je dosah opatrení v praxi," reaguje skúsený biznismen na Krošlákov status.

Zabudnuté hlasovanie

"Tak už fakt neviem, kde soudruzi z NDR udělali chybu. Som v Tatrách v jednom hoteli, jednej nemenovanej známej siete. Všetci, čo sú tu ubytovaní, sú zaočkovaní a ešte aj majú negatívny test. To si majitelia hotela zle vysvetlili opatrenia, že o 20.00 zatvárajú reštauráciu a bar pre ubytovaných? A už môžeme jesť alebo piť iba v izbe? Alebo to naozaj vyžaduje vyhláška? To fakt u nás niekto ide takto obmedzovať zaočkovaných a ešte negatívne otestovaných ľudí? Alebo je len chyba na strane hotelov," znie kritický status poslanca.

Politické rozhodnutia

Podľa slov Rattaja, Rakúšania už v októbri vedeli, v akom režime budú fungovať počas Vianoc. „U nás? Ľudia majú z toho totálny chaos. Nič nie je povedané jasne, presne a jednoznačne. Aj mňa sa mnohí pýtajú, ako obmedzenia fungujú v praxi, keďže za pochodu sa mnohé mení, dopĺňa alebo vypúšťa. Je to choré a som veľmi sklamaný. Tieto opatrenia nemajú s epidemickou situáciou nič spoločné a z krízy nám nepomôžu. Práve naopak. Vnímam ich len ako čisto politické rozhodnutia, nič iné,“ rozohnil sa tatranský podnikateľ.

Nelogické a nekoncepčné

Pre Igora Rattaja je nepochopiteľné, že ubytovaný môže prísť do reštaurácie, ale hosť z ulice nie... „V silvestrovskú noc o ôsmej večer máme zatvoriť reštaurácie a hostia potom majú sedieť v izbách? Nelogické, nekoncepčné, míňa sa to efektu. Prichádzame o peniaze my aj štát,“ prízvukuje.

Šéf tatranských stredísk zhodnotil aj aktuálnu situáciu na zjazdovkách a obsadenosť hotelov. „Na päťdesiat percent sú plné. Čo sa týka počtu lyžiarov na zjazdovkách, najmenej ich je na Štrbskom Plese. Prispel k tomu aj zákaz parkovať na horných parkoviskách, respektíve v okolí promenádneho chodníka. Autá musia turisti odstaviť na dolných parkoviskách a odtiaľ sa presunúť skibusom,“ vysvetľuje.

