ONKOMAMA Zuzana: Ťažký úraz, rakovina, nádory. Neuveríte, čo robí teraz!

Aj päť životov by stačilo to, čo si prežila mladá mamička dvoch detí Zuzana - vážny úraz a dlhotrvajúcu liečbu, rakovinu a ťažké stavy po chemoterapii. Nechýbalo jej však odhodlanie vyliečiť sa. A teraz má navyše silnú túžbu investovať svoju životnú skúsenosť do pomoci onkologicky chorým mamičkám.