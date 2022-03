Informácie o situácii na Ukrajine má Eduard Buraš z prvej ruky: od spolupracovníkov, priateľov, známych aj cudzích ľudí. Telefón mu v kuse vyzváňa. Radí a pomáha ako sa len dá. Pozná osudy mnohých rodín, ktorých vojna rozdelila a vyhnala z rodnej krajiny. Ukrajinci v snahe zachrániť holý život svoj a najbližšej rodiny utekajú tam, kde sa im dostane pomoci.

Mnohí - či už hovoríme o odbornej, alebo laickej verejnosti - netaja, že ich útok Ruska na Ukrajinu prekvapil. Podľa vášho názoru už boli predtým nejaké indície, že Putin chystá taký radikálny krok?

- Samozrejme, že sa to nezomlelo z hodiny na hodinu. Tá vojna sa začala už v roku 2014, toto, čo prežívame teraz, je už len eskalácia konfliktu. Každý si musí uvedomiť, že sú tu mŕtvi, zranení, obrovské materiálne škody. Hovoril som v pondelok s vojnovými veteránmi z Ukrajiny a tí sú pripravení pomôcť, a to napriek tomu, že majú podlomené zdravie. Putin sa prerátal, pretože očakával, že do dvoch dní obsadí Ukrajinu a nastolí tam bábkovú vládu. Deň však ide za dňom a naši susedia odolávajú. Som rád, že sa zomkol nielen ruskou inváziou dotknutý národ, ale aj iné krajiny a pomáhajú tým, ktorých vojna vyhnala z domovov do okolitých krajín, ale aj tým, ktorí ostali na území zmietanom vojnou.

V médiách, nielen slovenských, sa objavili informácie o tom, že postup Rusov do vnútrozemia Ukrajiny je prekvapujúco rýchly. Hovorilo sa o ostreľovaní Kyjeva, zrazu Charkova a pribúdajú ďalšie mestá. Prečo je to tak?

- Je to pochopiteľné, keďže útok neprichádza len z jednej strany. Sú tam Bielorusko, Odesa, vylodenie pri čiernomorskom pobreží, Krym, strategický prístav Mariupoľ, Donecká a Luhanská ľudová republika, Charkov a smer Bielorusko, Sumská oblasť a ďalšie. Odtiaľ, zovšadiaľ prichádzajú útoky. Tým sa Ukrajina dostala do obkľúčenia a zovretia. Našťastie, krajina žije, hoci za cenu strát.

Pripravovala sa Ukrajina na prípadný útok alebo rieši všetko až teraz „za pochodu“?

- Viete, ak vám niekto sľúbi bezpečnosť, keď sa vzdáte jadrových zbraní, jadrového arzenálu, tak sa na to spoliehate. A obzvlášť, ak o tom podpíšete dohodu. Hovorím o Budapeštianskom memorande, ktoré bolo podpísané 5. decembra 1994 v hlavnom meste Maďarska ukrajinským prezidentom Leonidom Kučmom, ruským prezidentom Borisom Jeľcinom, americkým prezidentom Billom Clintonom a britským premiérom Johnom Majorom. Čína a Francúzsko poskytli neskôr individuálne uistenie v samostatných dokumentoch. Memorandum svojimi ustanoveniami zároveň odkazuje na právne záväzný Záverečný akt konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, ktorý podpísali všetci signatári memoranda. A tu teraz vidíme, že jedna z krajín, ktorá je jeho súčasťou, hrozí Ukrajine napadnutím jadrovými zbraňami? Tak sa pýtam, či je to normálne.

