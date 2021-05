Nehoda výťahu, ku ktorej došlo v uplynulých dňoch v Bratislave, pri ktorej zomrelo trojtýždňové dieťatko a jeho matka sa veľmi ťažko zranila, rozpútala debatu o tom, v akom stave sú naše výťahy. Odborníci upozorňujú na ich alarmujúci stav a to bez ohľadu na to, či sú inštalované v panelákoch alebo vo verejne prístupných budovách. Servisný manažér Rastislav Tuchyňa (43) netají, že situácia je vážna.

Čo sa z odborného hľadiska mohlo podpísať pod tragédiu na Legionárskej ulici?

- Z informácií, ktoré máme, najpravdepodobnejšie došlo k zlyhaniu spínača šachtových dverí výťahu, čo spôsobilo, že kabína výťahu sa pohla, hoci boli otvorené. Ktorým smerom, či hore alebo dole, nevieme. Pri fungujúcom bezpečnostnom prvku by sa to však nestalo.

Dá sa podľa zranení matky určiť, čo sa tam stalo?

- Predpokladáme, že výťah buď niekto privolal, alebo došlo k chybe spínača obvodu a výťah sa samovoľne pohol nadol, čo spôsobilo, že pani sa prepadla do šachty, kde zostala zakliesnená medzi kabínou a stenou výťahovej šachty. Máme informácie, že vo výťahu na Legionárskej sa nachádzali aj kabínové dvere, tie, ak sú otvorené, istia, aby sa výťah nepohol. Aj preto je namieste otázka, prečo zlyhali dva zabezpečovacie systémy... Podľa môjho názoru to mohlo byť najmä tým, že výťah je už riadne starý. Podľa odhadov môže mať aj viac než päťdesiat rokov a jeho bezpečnostné prvky sú už veľmi nespoľahlivé. Je preto zarážajúce, že takýto starý výťah v pôvodnom stave ešte využívali na prepravu osôb.

V súvislosti s tragickými udalosťami, ktoré sú spojené s výťahmi, sa v ostatných rokoch hovorí aj o hrubých zásahoch laikov, milovníkov extrémnych „športov“ a adrenalínu do ich mechanizmu. Akým spôsobom sa to deje?

- Nemôžeme vylúčiť ani takýto zásah. To musia preveriť zisťovatelia príčin tragédie. Je pravdou, že už mnoho rokov sa stretávame s tým, že najmä tínedžeri si vykrátia obvod výťahu napríklad drôtikom - detaily kvôli zneužitiu nechcem popisovať, čo spôsobí, že výťah aj po otvorení šachtových dverí riadne premáva. Potom predvádzajú svoju odvahu tak, že niekto privolá výťah a osoba, ktorá v danom momente stojí pri otvorených dverách naskočí na kabínu výťahu a takto sa na nej preváža hore-dole, keď ju to omrzí, pri najbližších otvorených dverách zoskočí zo strechy kabíny na chodbu. Ak ich niekto pri činnosti vyruší, ale možno aj cielene, nechajú dvere tak, a potom sa môže stať, že kabína sa dá do pohybu aj pri otvorených šachtových dverách, ako tomu bolo na Legionárskej.

Vie odborná verejnosť o týchto zásahoch?

- Samozrejme, ale aj to, že sa dajú robiť len pri starých typoch výťahov. Nové majú zámky už podľa najnovšej európskej normy a takýto zásah laikov - amatérov neumožňujú. Aj preto by bol ideálny stav, keby staré, výbehové typy výťahov postupne vymenili za nové, moderné a bezpečné zariadenia.

Koľko máme na Slovensku výťahov a v akom sú stave?

- Počet sa každú chvíľu mení, ale dlhodobo hovoríme o 40-tisíc výťahoch, z čoho takmer polovica prešla renováciou podľa európskej normy, zvyšok je istým spôsobom nebezpečný, keďže je v pôvodnom stave, alebo boli tam vykonané len minimálne „kozmetické“ úpravy, čo nepostačuje. Žiadna revízia nemôže odhaliť napríklad závady, ktoré vznikajú únavou materiálu. Stačí sa pozrieť len na jednodennú prevádzku výťahu napríklad v činžiaku a je jasné, že ich opotrebovanosť je veľká. Štátne organizácie sa snažia renovovať alebo meniť staré výťahy za nové, uvedomujú si, že pri opakovaných úradných skúškach a revíziách výťahov sú všetky riziká a stanoviská uvedené v záznamoch. Na bezpečnosti ľudí sa naozaj neoplatí šetriť, môže sa to vypomstiť. Tragédie, ktoré sa stali na Slovensku, sú toho dôkazom.

Ako je to s výťahom paternoster, ktorý ešte v mnohých verejných budovách funguje? Je tento typ bezpečný?

- Najprv pre vysvetlenie. Paternoster je typ osobného výťahu s nepretržitým pohybom reťaze kabín za sebou, do ktorých sa nastupuje za jazdy a rovnako tak sa aj vystupuje. Ak človek zmešká výstup, vyvezie sa síce do „strojovne“, ale nič sa nedeje, je potrebné ostať pokojne stáť, výťah sa plynule otočí a pokračuje v jazde bez zastavenia. Hoci sa to nezdá, ale paternoster je veľmi bezpečný, nespomínam si v súvislosti s ním na nejaký smrteľný úraz. Človek vidí kabínu, že prichádza, nemôže teda vstúpiť do prázdna a skončiť v šachte výťahu, jednoducho paternoster bol konštruovaný s dôrazom na bezpečnosť jeho používateľov.

Pozorujete, že by následkom nešťastí, ktoré súvisia s prevádzkou výťahu sa správcovia a vlastníci budov prebudili a prejavili záujem o ich renováciu alebo výmenu?

- Presne tak, aj teraz zaznamenávame nebývalý boom. Ľudia nám volajú, zaujímajú sa o voľné termíny, dobu opravy a podobne. Plynutím času sa však na tragédiu zabudne a zodpovední prestanú myslieť na to, že ich výťah si vyžaduje opravu alebo výmenu. Letargia v danom prípade nemá miesto. Neraz sa stretávame s názorom, že ak niečo fungovalo toľko desiatok rokov a nič sa nestalo, tak prečo by to malo byť teraz ináč. Takýmito poznámkami skrývajú nezáujem o zmenu alebo pravdu o nedostatku peňazí, ktoré sú väčšinou hlavným dôvodom, prečo je na Slovensku alarmujúca situácia v technickom stave výťahov. Servisné aj inšpekčné inštitúcie musia svojimi kontrolami prispieť k tomu, aby správca alebo prevádzkovateľ výťahu zabezpečil riadny servis, aby bezpečnostné prvky fungovali tak, ako káže európska norma, ktorá už nejaké veľké rekonštrukcie starých výťahov ani nepovoľuje. Cena postavenia nového výťahu je asi 50-tisíc eur.

