Atrakciu známu ako Chodník korunami stromov v Bachledovej doline napriek tomu, že je v druhom stupni ochrany prírody, na hranici medzi dvoma národnými parkmi - Tatranským a Pieninským, správca v polovici januára osvetlil takmer 55 - tisíc svetielkami. V takomto režime bude fungovať do konca zimnej sezóny, tri dni v týždni, v čase od šestnástej do dvadsiatej prvej hodiny.

Nápad podľa marketingovej manažérky Kristíny Ilčinovej z prevádzkovateľskej spoločnosti vznikol ako záchrana strediska pred vplyvom likvidačných protipandemických opatrení, ktoré majú za následok drastický úbytok turistov.

Zamestnanci a úvery

Zamestnávajú v sezóne stabilne 160 zamestnancov a tiež ako súkromný subjekt bežne financujú všetky investície bankovými úvermi a táto aktivita im má pomôcť sa pozbierať z posledných dvoch rokov, kedy ako spoločnosť končili v červených číslach. "Samozrejme si uvedomujeme pohľad ochranárov, no celé nasvietenie sme si odkomunikovali s odborníkmi, riešili sme intenzitu svetla, prevádzkovú dobu atď. Nesúhlasíme s ich vyjadreniami, že sme porušili zákon o ochrane prírody. Nakoľko sme presne ako zákon stanovuje požiadali ešte pred spustením o stanovisko príslušný orgán životného prostredia o vyjadrenie nakoľko sa atrakcia nachádza v zastavanom území podľa územného rozhodnutia obce Malá Franková nemalo nám životné prostredie k čomu vydať súhlasné stanovisko,"uviedla Ilčinová.

Rušenie a smog popierajú

Dodala, že prevádzkové hodiny atrakcie sú len 3x do týždňa - utorok, piatok, nedeľa, počas zimnej sezóny a len do 20:30 a teda v rovnakom čase, ako iné existujúce zdroje osvetlenia, preto je podľa nej irelevantné hovoriť o tom, že prevádzkujú atrakciu v čase nočného kľudu. Spomenula tiež, že atrakcia nevytvára silný svetelný smog, keďže je to jemné osvetlenie s nízkou intenzitou svetelného žiarenia. "Reakcie stoviek návštevníkov sú rôzne, no väčšina z nich je nadšená. Samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorí s projektom nie sú stotožnení," uzavrela Kristína Ilčinová marketingová manažérka z prevádzkovateľskej spoločnosti.

Čítajte na ďalšej časti námietky odborníkov >>>>