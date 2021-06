Reláciu Mojsejovci pozeral snáď každý! Kontroverzní vtedajší manželia Nora a Braňo boli jej ústrednou postavou. Odvtedy snáď niet na Slovensku človeka, ktorý by ich nepoznal. No a hoci sa medzitým v roku 2012 rozviedli, na obrazovkách ich uvidíme spolu znova.

Komerčná televízia Markíza sa rozhodla totiž oprášiť svoj televízny archív a v lete zaradiť do sledovania svoje historicky najsledovanejšie projekty. No a Mojsejovcov vysielaných v roku 2005 odvtedy snáď nič neprekonalo. Jej podstatou bola ich prepychová vila na Pereši a garáž vedľa nej, kam si manželia nasťahovali skupinu súťažiach. Medzi nimi aj Františka Kabrheľa, ktorý sa neskôr stal Norikiným manželom. No aj s ním sa už rozviedla. Víťazom sa stal mladý spevák Pavol Petrík z Košíc, ktorý vyhral 2 milióny korún.

Lenže Nora reprízovaním relácie nadšená nie je! O plánovaných reprízach sa dozvedela od svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. "Určite to pozerať nebudem, aby sa mi nevrátili depresie. Lebo keď si na to obdobie spomeniem, vracajú sa mi všetky zlé spomienky. Lebo práve toto ma položilo na úplné dno. Aj relácia, aj jej aktéri. Bolo to veľkým omylom môjho života. Čo i len malá spomienka na tie časy nevyvoláva vo mne nič pozitívne. Jedným slovom povedané, je mi z toho na grc! Aj zo samej seba! Za to, že som sa dala na toto nahovoriť."

