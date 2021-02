Plačú za ňou deti, kolegovia ale i všetci pacienti, ktorí ju poznali. Bola totiž mimoriadne obetavá a láskavá. Nikto na ňu nikdy nepovedal krivého slova. Veď ako by aj mohol. Bola ku každému milá a nikdy nepovedala nie. Vľúdny a ľudský prístup ju radil medzi ľudí, ktorí svoju prácu robia srdcom.

Pracovala v ambulancii praktického lekára v Starej Ľubovni. Prívetivosti a porozumeniu a sa naučila pri predchádzajúcej práci s fyzicky aj mentálne postihnutými, ku ktorým dokázala byť mimoriadne trpezlivá napriek ťažkej komunikácii s nimi. Takáto práca si totiž vyžaduje veľkú morálnu silu a chuť pomáhať a toto si preniesla aj do ďalšieho pôsobiska. Ako sestrička vypomáhala aj v pohotovostnej ambulancii. A keďže bola pokorná a obetavá, neodriekla ani pohotovostnú službu na Štedrý večer. A aj v sviatočný večer rozdávala pacientom úsmev, pokoj a lásku.

Lenže už koncom roka, priamo na Silvestra, sa necítila dobre. Pre začínajúce zdravotné problémy, zrejme už v súvislosti s nákazou covidom, sa nezúčastnila ani posedenia s kolegami, ktorí ju mali veľmi radi. “Nosil som jej domov lieky, bola pri nej lekárka, nasadila jej infúzie. Ale potom k nej museli privolať záchranku a vzali ju do nemocnice. No zdalo sa, že z najhoršieho je vonku. Z covidového oddelenia ju preložili na necovidové, začali s jej rehabilitáciou. Lenže náhle sa jej stav zhoršil a boj o život nezvládla, “ opísal nám so slzami v očiach jej spolupracovník Michal Biganič. “Anka bola neskutočne vzácny človek. Jej ľudský prístup k pacientom sa nedá nikým nahradiť. Ostávala aj po pracovanej dobe, každý ju mal rád,” dodal s ľútosťou pri spomienke na obľúbenú a dobrosrdečnú ženu.

Presne dva týždne pred Annou pochovali aj jej manžela Františka († 59), ktorý pracoval v zahraničí a pred Vianocami prišiel domov. Pre obrovský žiaľ zo straty milovaného muža zrejme Anke nedovolil žiť a pobrala sa na druhý svet za ním. Zostali po nich dospelé deti. “Milá Hanka, nech ťa Pán príjme s otvorenou náručou tam, kde niet už chorôb, smútok, ani bolesť. Odpočívaj v pokoji!,” napísal na sociálnej sieti Biganič s manželkou Monikou.

Ľútosť nad jej skonom vyjadrila aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. “S hlbokým zármutkom sme prijali informáciu o úmrtí našej kolegyne. Pani Anna Čenščáková prehrala svoj dlhý boj s ochorením COVID-19 vo veku 58 rokov. Obrovskou tragédiou je aj to, že len pred niekoľkými dňami prehral boj s tou istou chorobou jej manžel. Nevieme si predstaviť žiaľ, ktorý prežívajú pozostalí. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, kolegom a priateľom. Česť jej pamiatke!"

V GALÉRII SI POZRITE FOTOGRAFIE Z BOJA O ŽIVOT PACIENTOV COVIDOVÉHO ODDELENIA V POVAŽSKEJ BYSTRICI.