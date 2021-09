Zažila nevídaný úspech, bohatstvo, vrchol i pád. Skončila vo väzení, prišli aj rôzne doteraz nepreukázané obvinenia. Zdá sa, že ju to nezlomilo, práve naopak - posilnilo ju to. Nedávno nabrala odvahu, zbalila si veci, svoju sučku naháča Šáriku a odsťahovala sa na druhý koniec republiky. A vyzerá, že urobila správny krok. Býva v dizajnovom byte pri Dunaji a doslova žiari. Náš fotograf ju zastihol ako nahodená a spokojná kráčala ulicami Bratislavy. V obchodnom komplexe neďaleko svojho nového bydliska najprv nakúpila a potom si zašla na kávu. Tú si vychutnala s neodmysliteľnou cigaretkou v ruke a v prítomnosti mladého pohľadného muža. Nebodaj našla novú lásku? "Je to iba môj kamarát," prezradila bez okolkov. Kaviareň s cukrárňou, kde sme ju zastihli, je iba pár minút chôdze od jej domu a práve tam si dáva stretnutia so svojimi známymi.

Svoj moderne zariadený byt si zatiaľ nestihla ani poriadne užiť. "Stále niečo mám, furt niekde pendlujem," vysvetľuje. Dokonca sa po dlhých 12-tich rokoch objednala ku kaderníčke. "Ale v centre som zatiaľ nebola, lebo sú tu obrovské zápchy, treba na to celý deň," zasmiala sa. Soboty má rezervované pre stretnutia s kamarátom Edom a ich psíkmi. "Poznáme sa tridsať rokov, spoznali sme sa v časoch, keď som ešte ani Mojsejová nebola. On má dvoch psov, tak chodievame aj s mojou Šárikou na prechádzku. Jednoducho, v sobotu máme psíkovský deń," dodala.

A ako hodnotí ako rodená Košičanka život v hlavnom meste, kam v minulosti nerada cestovala? Z jej úprimných slov budete prekvapení. Prečítajte si ich v popise fotky v GALÉRII.

Nora napriek tomu, že už roky nie je na obazovke, má stále tisíce fanúšikov. A paradoxne, najmä z radov tých mladších, ktorí si ju z časov, keď hviezdila na obrazovkách, nemôžu pamätať. Verejnosti sa pripomenula nedávno vo virtuálnom svete a jej hviezda sa znova rozhorela.