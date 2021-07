Úspešnú reláciu Mojsejovci čakajú reprízy! Markíza totiž oslávi 25. výročie vzniku na konci leta a preto sa rozhodla zopakovať svoje historicky najsledovanejšie programy. No a práve relácia z roku 2005, v ktorej ústrednými postavami boli manželia Nora a Braňo, je najúspešnejším projektom televízie a odvtedy ho nič neprekonalo. Mojsejovci podľa prvých plánov dostanú v júli pravidelný slot od utorka do piatka vždy po hlavnom programe približne o polnoci.

Mojsejovci. Zdroj: Ivan Pastor

Lenže Nora, dnes Kabrheľová, by toto obdobie najradšej vymazala z pamäti! Nerada spomína na chvíle, kedy sa dala nahovoriť na účinkovanie v tejto televíznej šou. Napriek tomu, že sa z nej v tom čase stala televízna megahviezda a na Slovensku ju poznal každý!

Podstatou kontajnerovej reality šou bola prepychová vila na Pereši, kde manželia bývali. A garáž vedľa nej, kam nasťahovali skupinu súťažiacich, ktorí sa hlásili z celého Slovenska. Na castingoch vybrali 12 finalistov. Ich pobyt v garáži u Mojsejovcov bol denne monitorovaný tridsiatimi kamerami. Tie zachytávali ich účinkovanie v dome, vzájomné vzťahy a konflikty. Každý týždeň prezradil Braňo Mojsej jedno z „mojsejovských pravidiel“, podľa ktorého hodnotil spolu s manželkou Norou správanie finalistov. Šou moderovali Vilo Rozboril a Vera Wisterová. Víťazom sa stal mladý spevák Pavol Petrík z Košíc, ktorý vyhral 2 milióny korún (66-tisíc eur).

Manželia patrili k hlavným tváram televízie až do roku 2007. Po skončení reality šou účinkovali ešte v ďalších troch programoch.

Norina popularita siaha odvtedy až dodnes. Napriek tomu reláciu nemieni pozerať. "Keď si na to obdobie spomeniem, vracajú sa mi všetky zlé spomienky, lebo práve ono ma stiahlo na úplné dno. Relácia, aj jej aktéri. Bol to veľký omyl môjho života. Je mi z toho na grc! Aj zo samej seba! Za to, že som sa dala na to nahovoriť."

Anketa Pozriete si reprízy relácie Mojsejovci? Áno 89% Nie 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

S nápadom na reláciu prišli za Mojsejovcami po tom, ako účinkovali v inom projekte - vo Vilomeninách. Nora dnes bez okolkov vysvetľuje, ako to naozaj bolo: "To je veľký omyl, že išlo o vilu Mojsejovcov. Dom na Pereši som kupovala ja s mojim bývalým manželom vo februári 2002. Nie s Mojsejom. On nebol zaangažovaný do kúpy domu, iba sa nasťahoval ako okoloidúci. Vilu som mala zariadenú nábytkom z predchádzajúceho domu, niečo som dokúpila."

Štáb si k vile postavil prístavbu, účinkujúci bývali v garáži. "Dnes si už na nich nepamätám. Ani len na to, ako vyzerali. Neviem čo je s nimi a ani ma to nezaujíma," dodáva. Jedného z nich si však predsa len pamätá. Po istom čase sa totiž stal jej manželom. Ide o Františka Kabrheľa, prezývaného Versače. Ten na ňu podal trestné oznámenie za podvod a mohol ho stiahnuť iba ako jej manžel. A ako na ňu zo začiatku pôsobil ako súťažiaci? Jej poriadne ostré slová na jeho adresu si môžete prečítať v popise fotky v GALÉRII.

Nora o exmanželovi Kabrheľovi: "V súťaži na mňa pôsobil tak, ako všetci ostatní," skonštatuje sucho. Ich následné veľké kamarátstvo však nevzniklo Norinou iniciatívou. "Priateľstvo prezentoval iba on. Stále mi vyvolával v jednom kuse. Proste sa na mňa prilepil ako prísavka," spomína.

Dnes nechápe, ako sa dala na to všetko nahovoriť: ""Všetci, vrátane štábu, mi liezli na nervy. Veľmi skoro som zistila, že to bol omyl. Ale už bolo neskoro, zmluva bola podpísaná. Dovtedy ma nikto nepoznal. Ani "známeho" speváka, ako Mojsej sám seba nazýval. No zo dňa na deň nás spoznalo celé Slovensko. Aj Česko i Rakúsko a neviem, kde všade ešte!" Počas nakrúcania chodila Nora do práce. Ľudia ju oslovovali na ulici, chceli sa s ňou rozprávať, fotiť, na čo ona nebola zvyknutá. Žila si totiž dovtedy svoj anonymný život, netúžila ocitnúť sa v mediálnom priestore a popularita sa stala pre ňu nočnou morou: "Už som vedela, že je zle! Nechcela som žiť taký život. Netúžila som byť známa. Dodnes sa čudujem, ako je možné, že mám toľko fanúšikov. Veď mladá generácia si na to nemôže pamätať. Môj synovec mal vtedy 5 rokov, dnes má 21 a nič si z tých časov nepamätá."

Prečo Nora tvrdí, že sa jej život po účinkovaní šou obrátil naruby? Ako zareagoval Braňo? Čítajte na ďalšej strane >>>