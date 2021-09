Stále populárna televízna megastar, Košičanka Nora Kabrheľová (62), opustila prenajatý byt v Sabinove a začína nový život v Bratislave! Presťahovala sa do dizajnovo zariadeného bytu pri malom Dunaji. Máme exkluzívne fotky z interiéru jej nového bývania.

Začína odznova! Nora Kabrheľová zažila v minulosti nevídaný úspech a popularitu v televíznych projektoch, ešte ako Mojsejová. Žila vtedy honosným a nákladným životom, no zrazu prišlo temné obdobie - rôzne obvinenia, ktoré sa doteraz nepreukázali. Skončila na rok vo vyšetrovacej väzbe, rozviedla so spevákom Braňom Mojsejom, vydala sa za účastníka reality show Františka Kabrheľa, po pár mesiacoch sa s ním rozviedla a stiahla sa z povedomia verejnosti. Istý čas sa pred zvedavými pohľadmi ukryla v malom domčeku v Maďarsku, neskôr bývala v byte v centre Košíc. Ostatné štyri roky prežila v prenajatom byte v Sabinove a snažila sa psychicky vysporiadať sa z neprávostí, ktoré sa jej dostali: "Stále mám strach, ani neviem z čoho. Mala som pocit, že zo všetkého chcú obviniť mňa. Však ja sa už bojím vylúštiť aj krížovku, že aj za to budem vinná!" Podľa Nory za všetko môže televízna šou Mojsejovci, ktorá jej zmenila život k horšiemu: "Ale všetkým ostatným k lepšiemu. Dnes sa už tomu nedivím, že všetko zlé obsiahne mňa. Každý z toho profitoval, len ja nie."

No jej fanúšikovia na ňu nezabudli a keď sa nedávno pripomenula vo virtuálnom svete, jej hviezda sa znova rozhorela. A tak po rokoch ústrania v malom mestečku na periférii si to teraz namierila priamo do hlavného mesta! "Potrebovala som zmeniť prostredie, mám tu nejaké aktivity a nie je pre mňa vhodné v mojom veku často cestovať z východu na západ," prezradila dôvody sťahovania dnes už dôchodkyňa.

Svoje nové bývanie si pochvaľuje. "Mám krásny dizajnový byt, som veľmi spkojná. Toľko ružovej v ňom je, že o chvíľu zružovejem aj ja," zasmiala sa. Kamarát jej už objednal nové kreslo do bytu, a ako inak - ružové: "Aby ten ružový dojem bol dokonalý."

Za rodinou jej nebude smutno: "Aj keď som žila v Sabinove, nestretávali sme sa každý deň, lebo každý máme nejaký pracovný život aj súkromný. Ja na východ chodím. Aj teraz bude mať mama narodeniny, takže tam idem. No a, samozrejme, budem tam chodiť každý mesiac. Som v kontakte s mamou, tak ako doteraz, každý deň."

V novom byte jej robí spoločnosť jej psík Šárika. "Tá už má frajera, našla si psíka Benyho. Páči sa jej tu, lebo má priamo pod bytom prostredie na krásnu prechádzku pri Dunaji," dodáva. Býva totiž pri malom Dunaju, kde je krásna príroda a vynikajúce prostredie na relax. Vraví, že sa s novým životným priestorom už zžila a veľmi si to pochvaľuje: "Je to tu super, susedov mám vynikajúcich, je to tu chránené, nikto cudzí sa tu nedostane."

