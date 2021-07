Manželia Braňo a Nora zažili nevídanú slávu, keď v roku 2005 hviezdili v relácii Mojsejovci vysielanej v televízii Markíza. Patrili k hlavným tváram televízie až do roku 2007. Po skončení reality šou účinkovali ešte v ďalších troch programoch.

Podstatou spomínanej relácie bola kontajnerová reality šou. Do prepychovej vily na Pereši pri Košiciach, kde manželia bývali, nasťahovali do garáže 12 súťažiacich. Vybrali ich na kastingoch zo záujemcov z celého Slovenska. Finalisti boli denne monitorovaní tridsiatimi kamerami. Tie zachytávali ich účinkovanie v dome, vzájomné vzťahy a konflikty. V živých prenosoch potom každý týždeň Braňo a Nora hodnotili správanie finalistov. Víťazom sa stal mladý spevák Pavol Petrík z Košíc, ktorý vyhral 2 milióny korún (66-tisíc eur). Šou moderovali Vilo Rozboril a Vera Wisterová.

Nora však nerada spomína na chvíle, kedy sa dala nahovoriť na účinkovanie v tejto televíznej šou a pri spomienke na nakrúcanie má zlé pocity. Napriek tomu, že sa z nej v tom čase stala televízna megahviezda a na Slovensku ju poznal každý! "Keď si na to obdobie spomeniem, vracajú sa mi všetky zlé spomienky, lebo práve ono ma stiahlo na úplné dno. Relácia, aj jej aktéri. Bol to veľký omyl môjho života. Je mi z toho na grc! Aj zo samej seba! Za to, že som sa dala na to nahovoriť," konštatuje s tým, že nikdy viac by sa na také niečo nedala nahovoriť. "Ani nohu by som nedala tam, kde by čo len spomienka o niečom takom bola. Utekala by som aj so svojim psíkom Šarikou aj sto kilometrov preč od toho," dodáva rázne.

S nápadom na reláciu prišli tvorcovia relácie za Mojsejovcami po tom, ako účinkovali v inom projekte - vo Vilomeninách:"Mne by také niečo v živote nenapadlo," vraví Nora. Dnes bez okolkov vysvetľuje, ako to naozaj bolo: "To je veľký omyl, že išlo o vilu Mojsejovcov. Dom na Pereši som kupovala ja s mojim bývalým manželom vo februári 2002. Nie s Mojsejom. On nebol zaangažovaný do kúpy domu, iba sa nasťahoval ako okoloidúci. Vilu som mala zariadenú nábytkom z predchádzajúceho domu, niečo som dokúpila."

FOTO ZO SVADBY NORY A BRAŇA Z ROKU 2003

Štáb dom, podľa Nory, neprerábal, iba si pre seba postavil prístavbu, účinkujúci bývali v garáži. Manželia do projektu nedali žiadne svoje peniaze a účinkovali, podľa Nory, zadarmo. To, ako to vo vile medzi finalistami počas dňa fungovalo, Nora nevie: "Ja som chodila do práce, do garáže som ani nechodila, mňa to ani nezaujímalo. Ja som si len niektoré zábery hodné povšimnutia pozrela zo záznamu, ktoré mi ukázal režisér, keď som sa pripravovala na live šou."

Tvrdí, že všetky odvysielané časti zo šou boli reálne, nič sa nehralo iba na kameru: "Neviem, aké inštrukcie mali súťažiaci. Ale v tom čase, keď takýto typ relácie bol novinkou, nepredpokladám, že by bolo niečo zinscenované."

Odmieta aj to, že by bol niekto finalistov nútil do konfliktu: "Podľa mňa nie. Veď to bolo zaujímavé už len tým, že nikdy predtým sa takýto typ reality šou u nás nevysielal. Bola to prvá takáto šou aj pre štáb. A nakoniec, tých konfliktov tam veľa nebolo, lebo to bolo zaujímavé niečim úplne iným."

A ovplynilo nakrúcanie ich vzťah s Braňom? "Ja už neviem. Ale v tom čase som ho už ani nebrala ako partnera," šokuje. Dodáva, že sa snaží toto obdobie vytesnať zo svojej pamäte: "Vyhodila som to z hlavy. Dnes žijem úplne iný život, ktorý som začala žiť od začiatku. Akoby minulosť pre mňa neexistovala. A tak sa cítim dobre."