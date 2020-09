Župan Milan Majerský si 15. augusta na výročie svadby jeho rodičov vzal v kostole za manželku europoslankyňu - krásnu kolegyňu z KDH Miriam Lexmann.

Prisahali si vernosť až za hrob. Zdroj: archív M. M.

Od politiky si novomanželia oddýchli iba deň a už od pondelka zarezávali v práci. Už dva dni po sobáši, v pondelok, sa zúčastnili na rôznych besedách a diskusiách pred snemom Kresťansko-demokratického hnutia (KDH), kde Milana Majerského presne týždeň po svadbe aj jednoznačne zvolil za šéfa hnutia. Hlas mu dalo 287 z 326 prítomných delegátov.

Majerského teraz čaká ťažká úloha - vrátiť KDH do parlamentu. Má však aj odvážnejšie plány: "Urobím všetko pre to, aby sme vrátili princípy fair-play do každej oblasti života," vraví. Práce má teda dosť, navyše, stojí na čele najľudnatejšieho a zároveň najchudobnejšieho kraja, takže roboty bude vyše hlavy. Zostane mu vôbec čas na to, aby sa venoval manželke, ktorá je ako europoslankyňa tiež pracovne vyťažená? "Teší nás, že si môžeme byť ešte silnejšou vzájomnou oporou pri našich náročných povolaniach,"vyjadrili sa pre Plus JEDEN DEŇ.

Dôležitou udalosťou po tom, ako si zaľúbenci povedia áno, zvykne byť svadobná cesta, na ktorú potom manželia spomínajú celý život. Medových týždňov sa zatiaľ novomanželka Miriam nedočkala. "Plány na svadobnú cestu sa nám z hľadiska pracovnej vyťaženosti a zhoršujúcej sa pandemickej situácie komplikujú, hoci obaja si uvedomujeme, že spoločný oddych by nám určite prospel," vysvetlili.

Zaujímavosťou je, že Miriam si nechala dievčenské meno. "Bolo to na môj návrh. Pod menom Lexmann je v zahraničí uznávanou expertkou,"dodal tolerantný Majerský.

Na snímke novozvolený predseda KDH Milan Majerský počas tlačovej konferencie v Ružomberku 22. augusta. Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová

Prešovský župan má trvalý pobyt v Levoči, kde býva so svojimi dvomi deťmi - Rút (18) a Filipom (17). Tí pred dvomi rokmi, po odchode jeho prvej manželky, zostali žiť s otcom. Miriam je rodená Bratislavčanka, ale manželia si už chystajú hniezdočko lásky v obci pri Poprade, blízko diaľnice, kde si kúpili pozemok. "V týchto dňoch sme sa zatiaľ pohybovali medzi východom a západom, spoločné bývanie si však už pripravujeme,"prezradili.

