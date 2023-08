Novinka v Tatrách: Záchytné parkovisko a kyvadlová doprava pre turistov. Niečo tu však nesedí! ×

Vo Vysokých Tatrách už niekoľko dní funguje záchytné parkovisko, ktoré je možné užívať bezplatne. Navyše, v pravidelných intervaloch odtiaľ jazdí kyvadlová doprava, ktorou sa odveziete od Tatranskej Lomnice až k Bielej Vode a do Tatranských Matliarov. Cestovný lístok stojí iba 1,50 eur na osobu. No má to jeden háčik!