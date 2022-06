Majiteľ rekreačného komplexu Slavomír Rusňák získal zo župného dotačného programu Terra Incognita podporu 61 - tisíc eur na projekt Soľná brána Veľaty.

Projekt Slaná studňa

Je pokračovateľom toho, čo tu zanechal starý otec. "Moji synovia, ktorí pracujú v rodinnom podniku, sú už štvrtou generáciou z rodu Rusňákovcov, ktorá pokračuje v rodinnej tradícii predkov, ktorí tu fungovali od 60. rokov minulého storočia. Najprv tu bol autokemping, z ktorého sme postupne vybudovali rekreačný areál. Ten nadväzuje na historický prameň Slaná studňa v obci Veľaty,“vysvetľuje rodinnú tradíciu.

Ďalšia novinka

Zdôrazňuje, že to bol beh na dlhé trate, pričom rekonštrukcia areálu bola rozdelená do troch etáp. „V prvej sme obnovili oddychový 25-metrový bazén s hĺbkou 130 centimetrov a následne aj detský. Momentálne sme ukončili druhú etapu. Vďaka financiám z Košickej župy sme dali do prevádzky ďalší bazén, ktorý je vhodný aj pre najmenších, jeho hĺbka je od nula do 45 centimetrov,“ rozpráva majiteľ. Najmenšie ratolesti sa tu môžu vyšantiť do sýtosti, keďže je doň vsadená vodná atrakcia so šmýkačkami a s fontánou. Bazény dezinfikujú najšetrnejšou soľnou technológiou. „Toto však nie je všetko. Po ukončení tohtoročnej letnej sezóny plánujeme pokračovať treťou etapou, v rámci ktorej vybudujeme pieskovú pláž a nový bufet. Kapacita kúpaliska sa tým zdvojnásobí z dnešných 300 na 600 návštevníkov," nešetrí chválou Rusňák.

Kúpanie i turistika

Súčasťou areálu sú okrem vynovených bazénov so slanou vodou aj chaty na ubytovanie, ale aj penzión či požičovňa bicyklov. Na svoje si prídu aj gurmáni, keďže miestna kuchyňa je známa ponukou výborného jedla a kvalitného vína. Podľa slov kompetentných história miestneho slaného prameňa je fenomén, pre ktorý si toto miesto zaslúži byť na mape letných dovolenkových destinácií, keďže poskytuje perfektné zázemie pre viacdňové dovolenky nielen slovenským, ale aj zahraničným turistom.

Veľaty sú strategicky situované na pomyselnom rázcestí zaujímavých trás, dajú sa odtiaľto podnikať výlety do Slanských vrchov, kde sú hrad Slanec, horské jazero Izra, Tokaj s nedozernými vinicami či Vihorlatský prales zaradený do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Kempovanie i cyklistika

Slavomír Rusňák prízvukuje, že u nich si prídu na svoje milovníci kempovania, ale aj cyklisti a peší turisti, ktorí chcú oddychovať v peknom a príjemnom prostredí, kde okrem vonkajších bazénov nájdu aj indoorové wellness s 9-metrovým bazénom, so saunami a s vírivkou, ktorých základom je soľ z Mŕtveho mora. Výhodou je, že akceptujú rekreačné poukazy.

