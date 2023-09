Najprv nebola rozhodnutá a myslela si, že voliť ani nepôjde! No v poslednej chvíli si to rozmyslela, zmobilizovala sa a išla hodiť lístok so svojim favoritom do volebnej urny. “Lebo mi záleží na Slovensku,” vraví. Kampaň zo začiatku sledovala. “Už keď som bola rozhodnutá, tak stále niektorý politik niečo trepol. A hneď som si to rozmyslela. Bola som furt na vážkach. Preto som aj prestala sledovať politické debaty,” smeje sa.

K súčasnej politickej situácii sa už vyjadrovať nechce: “Už nehovorím nič, lebo už je to zbytočné. Uvidíme aká bude budúca vládnuca garnitúra.” A čo očakáva od budúcej a od výsledkov volieb? “Dúfam, že Slováci rozhodnú správne a že si zvolia demokraciu. Budem sa nádejať do poslednej chvíle,” vyslovila sa.

Prečítajte si aj: