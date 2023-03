Nedávno pozvala Súkromná vysoká škola University College Prague (UCP) známu influencerku Zuzanu Strausz Plačkovú na prednášku o podnikaní a sociálnych sieťach. Študenti ju však na univerzitnej pôde vidieť nechceli a začali sa proti tomu verejne búriť. Podľa nich osobnosť ako Plačková na pôdu ich vysokej školy nepatrí.

Úplne iná situácia nastala, keď pozvali prednášať študentom univerzity Noru Kabrheľovú, predtým Mojsejovú. Tá mala porozprávať o svojich osobných skúsenostiach študentom odboru masmediálne štúdiá na Prešovskej univerzite (PU). Témou boli píplmetre, ktoré sú jediným objektívnym nástrojom na meranie a vyhodnocovanie sledovanosti pre zadávateľov reklamy. No a Nora je jedna z najpovolanejších o tejto téme rozprávať.

Jej nedávna účasť v kulinárskej súťaži v komerčnej televízii trhla rekordy a v deň, keď varila, mala relácia napriemernú sledovanosť. Nechala za sebou všetky relácie, dokonca aj spravodajské. S podielom na trhu znovu atakovala 30 percent. To znamená, že každý tretí divák v rozmedzí 12 až 54 rokov sledoval podvečer práve program, v ktorom účinkovala. No a relácia Mojsejovci, v ktorej hviezdila v roku 2005, sa stala najsledovanejšou reláciou v histórii meraní.

A čo porozprávala študentom? “Napríklad to, že ja na sociálne siete dávam úplne obyčajné príbehy z môjho života. Každý dáva pozitívne veci, nič negatívne. Všetci sú krásni, schudli, ale nevidia, že za nimi je zrkadlo. Doma neporiadok a musia hľadať miesto a uhol, kde sa odfotia. Ako ja, keď som sa v New Yorku chcela odfotiť na ulici, ale najprv som musela upratať ten bordel naokolo, všade boli odpadky na zemi. Nikdy som nevidela, že by niekto niečo skritizoval, napríklad ako ja nedávno zákusok, ktorý som si objednala v istej kaviarni,” smeje sa.

Noru poslucháči zavalili otázkami, dvojhodinovka ubehla ako voda. Zaujímalo ich najmä jej účinkovanie v televízii, zákulisie z natáčania. “Vysvetlila som im, že u mňa nehrá hlavnú rolu honorár, ale výsledok a teším sa, keď to má sledovanosť, že som niekomu aj niečo priniesla. Inak by ma ani ten zárobok netešil. Ja sa nejdem ukazovať do telky. Ja už nemám čo ukazovať, mňa už každý pozná. Všetci všetko o mne za 20 rokov vedia, aj to, čo ja neviem o sebe,” vysvetľovala. Na konci sa s nimi aj odfotila, spoločnú fotku si na jej profile za 24 hodín pozrelo cez 50-tisíc sledovateľov. Prekvapilo ju, že si ju na ďalšiu hodinu vyžiadali znova.