Kabrheľová je opäť vlastníčkou domu na Čermeľskej ceste v Košiciach. Je však vysoko pravdepodobné, že o nehnuteľnosť za vrátenie, ktorej bojovala mnoho rokov príde. Je za tým jej ex František Kabrheľ. Na liste vlastníctva svietia aktuálne tri plomby. Dve z roku 2022 a jedna tohtoročná.

Dôvod tvrdého postupu extravagantného Nitrana voči bývalke je, že sa takýmto spôsobom chce domôcť vrátenia pôžičky vo výške 851 869,40 eur, ktorú poskytol v roku 2008, vtedy ešte Eleonóre Mojsejovej. Splatenia dlhu sa však dodnes nedočkal. Aj preto striehol na svoju príležitosť, a tej sa dočkal koncom minulého roka.

Versače, ktorého sme oslovili, potvrdil exekúciu. „Na to, že Krajský súd v Košiciach Nore priklepol v novembri 2022 dom späť a následne vlastníctvo k nemu uzavrel aj kataster, ma upozornili viaceré na sebe nezávislé zdroje z okolia Eleonóry. Keďže ani počas trvania nášho manželstva, ani po rozvode dlžníčka neprejavila ochotu ani snahu splatiť svoj obrovský dlh, musel som to riešiť. Je to úplne legitímne,“ povedal Kabrheľ.

Cena nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na jednej z najlepších adries v Košiciach, neďaleko domu prezidenta Rudolfa Schustera a ďalších košických osobností z tzv. high society, nie je vôbec zanedbateľná. „Čermeľ je vyhľadávaná lokalita odkiaľ je blízko nielen do centra mesta, ale priamo susedí s košickým lesoparkom a odtiaľ sú doslova na dosah oddychové zóny Košičanov Anička, Bankov, Alpinka, Jahodná,“ povedal František.

