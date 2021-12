Slováci nemôžu pre lockdown nakupovať doma, tak chodia do zahraničia! V Poľsku a v Maďarsku sú totiž obchody otvorené. Našinci tam míňajú peniaze na predvianočné nákupy. A tak kým u nás malí obchodníci krachujú, obchod v prihraničných oblastiach prekvitá.

Kým u nás malí obchodníci prichádzajú o peniaze, lebo sú zavretí, necháme zarábať Poliakov a Maďarov! Obchody v zahraničí zatvorené nie sú. A to ani napriek tomu, že epidemická situácia v súvislosti s koronavírusom je tam porovnateľná s našou.

Nielen Slováci bývajúci v prihraničných oblastiach cestujú na nákupy do zahraničia. V tomto predvianočnom čase navštevujú tamojšie trhoviská aj nákupné centrá mnohí. Vybrali sme sa pozrieť, ako to tam vyzerá.

Na hraniciach medzi Slovenskom a Poľskom medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek žiadne kontroly neboli. Okrem toho, že husto snežilo a šmýkajúce kamióny zatarasili dva pruhy, dalo sa prejsť v treťom bez problémov.

Cieľom našej cesty bolo mesto skla Krosno, od hranice vzdialené 36 km, od Svidníka 53 km, z okresného mesta pod Duklou približne 50 minút cesty. Pri vjazde do Krosna nemôžete minút veľké nákupné centrum, v ktorom sídlia mnohé značkové predajne, ktoré poznáme aj u nás. Ale nájdete tam aj Slovákmi vyhľadávané poľské značky na predaj odevov a módnych doplnkov. Našincov lákajú pekným dizajnom, kvalitou a výhodnými cenami.

Kaviarne a reštaurácie v obchodnom dome fungovali bez obmedzení. "Najmä cez víkendy k nám prichádzajú ľudia od vás, aby si tu nakúpili a vychutnali kávičku či koláčik alebo sa v pokoji najedli v našich reštauráciách," opisovala nám poľská čašníčka Malgorzata. V nákupnom centre sa nosia rúška, no nikto to nekontroluje, mnohí miestni to vôbec nedodržiavajú.

Viac foto TU

Trhovisko je od spomínaného nákupného centra vzdialené asi kilometer, pri ňom sú ďalšie dva obchodné domy. Trhovníci tu každý deň, okrem pondelka, ponúkajú rôzny tovar - oblečenie dámske, pánske, detské, obuv, potreby pre domácnosť, šperky, vianočné dekorácie, ovocie, zeleninu či všelijaké cukrovinky. Za ceny oveľa výhodnejšie ako u nás.

Mnoho Svidníčanov a ľudí z okolia podniká dovozom rôzneho tovaru. Lenže v súčasnosti sú obchody zatvorené. Problém je to najmä pre tých, ktorí predávajú odevy. "Cez okienkový predaj je to náročné, lebo každý si chce tovar vyskúšať. Preto je pre nás výhodnejšie ísť si ho zakúpiť do neďalekého Poľska, kde je všetko otvorené a nie sú tam žiadne obmedzenia. Cesta nie je náročná ani pre ženu za volantom, bez problémov sa dá zvládnuť," vraví Katka (41) zo Svidníka. V odkaze nižšie si vypočujte jej názor na nakupovanie ľudí žijúcich v prihraničných oblastiach severovýchodu v Poľsku.

Do Krosna chodieva aj Katka, najmä na nákupy oblečenia: "Mám rada elegantnú módu, tu sa dá zohnať aj v zime farebné oblečenie, nielen tmavé a fádne ako u nás. Napríklad tie isté kožené čižmy, ktoré sa predávajú aj u nás, tu stoja o päť eur menej. A poľské značky sa dajú kúpiť oveľa lacnejšie." Podľa nej ľudia z pohraničia do Poľska chodievajú kupovať pánske obleky, dlhé roky je vyhľadávaným tovarom na trhovisku detské oblečenie, kočíky a postieľky, drevené výrobky a v predvianočnom čase ozdoby a osvetlenie: "No a teraz aj hračky. Dieťaťu nevysvetlíte, že pre koronu teraz Ježiško nechodí."

Kabáty z alpaky sú hitom na trhu v Krosne. Ich cena sa pohybuje od 30 do 60 eur v závislosti od strihu. Zdroj: Ingrid Timková

Aké sú ceny na trhovisku v Poľsku a čo sme zistlili v Maďarsku? Čítajte na ďalšej strane.