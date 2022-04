Vzdal sa úradu prekvapujúco, na základe vlastného uváženia? Zrieknutie sa riadenia Prešovskej archieparchie, ktoré predložil pápežovi arcibiskup Ján Babjak nebolo podľa najnovších informácií celkom dobrovoľné, ako to prezentuje hlavný aktér a prešovské arcibiskupstvo. Tvrdia to niektorí gréckokatolícki hodnostári, ale aj kňazi, rehoľníci či veriaci.

Kuloárne reči po odstúpení z úradu arcibiskupa Jána Babjaka hovoria o tom, že si zrejme uvedomil, že sa nad ním nebezpečne sťahujú mračná nevôle a nespokojnosti podriadených, aj preto sa odhodlal, a 24. februára 2022 tohto roku požiadal pápeža o uvoľnenie z úradu. Verejne informáciu oznámili až 25. apríla.

Vatikánske kontroly

"Klérus vníma krok Jána Babjaka ako reakciu na výsledky dvoch vatikánskych vizitácií v archieparchii. Podnetom boli množiace sa sťažnosti nespokojných duchovných i veriacich. Kontroly sa uskutočnili relatívne v krátkom slede za sebou. Prvá v roku 2019, keď Babjak po nej skončil na koberčeku vo Vatikáne. Už vtedy preniklo z najvyšších kruhov, že na základe záverov kontroly prišla výzva Babjakovi, aby odstúpil. Ten však celú situáciu nepochopiteľne ustál. Sťažnosti po tom však nielenže neustali, ale ich počet rástol," uviedol denníku Plus JEDEN DEŇ vysoký cirkevný hodnostár, ktorý si pre citlivosť témy želá ostať v anonymite.

Dodáva, že o dva roky na to, v októbri 2021, necelý mesiac po návšteve pápeža Františka na Slovensku, mierila do Prešova ďalšia vizitácia. Tá trvala zhruba dva týždne a viedli ju Boris Gudziak metropolita z Filadelfie spolu s generálnym vikárom z Ríma Teodosiom Hrenom.

Prechytračil vatikánskych úradníkov

„Po vizite mnohým bolo jasné, že je len otázkou času, kedy Babjaka odvolajú. V snahe neskončiť ako jeden našich z rímskokatolíckych biskupov (Róbert Bezák - pozn. red.) radšej sa sám vzdal úradu, ale len preto, aby odišiel so cťou, nie ako ponížený. Určite to nebolo pre neho ľahké, keďže sa netajil tým, že jeho ambíciou je stať sa kardinálom. Dokonca práve vďaka tomu pápež František prišiel vlani aj do Prešova, hoci to pôvodne nemal v pláne. Všetko sa však napokon vyvŕbilo úplne ináč,“ stojí si na svojom náš zdroj. Tieto úvahy nepriamo potvrdzujú aj slová Babjaka v jeho vyhlásení. „Odchádzam pre pokoj a dobro Cirkvi, biskupov, kňazov a veriacich...!“

(Ne)spravodlivý Babjak?

Cirkevný hodnostár si nekladie servítku pred ústa a prízvukuje, že arcibiskupovi zlomili krk práve sťažnosti, ktoré adresovali nespokojenci priamo Vatikánu."Jánovi Babjakovi mnohí vyčítali rozkazovačný, direktívny až arogantný spôsob komunikácie s duchovnými i veriacimi. S nevôľou sa stretlo aj to, že arcibiskup svoju pozornosť upriamil najmä na dve pútnické miesta: Litmanová a Ľutina, ostatné farnosti akoby neexistovali. Zlú krv narobilo aj prekladanie kňazov z farnosti do farnosti. Obľúbenci Babjaka dostávali „miestenky“ do bezproblémových, bohatých farností, kritici zasa do tých horších a chudobnejších," nešetrí kritikou duchovný.