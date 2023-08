Nemocnica ho získala vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu v rámci projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry v cene 300 tisíc eur. Na jeho zakúpení sa UNLP podieľala sumou 74-tisíc.

Stopercentná presnosť

Vedúca komunikačného odboru UNLP Ladislava Šustová informovala, že prístroj patrí k najvyššej generácii očných mikroskopov. "Má precízny navigačný systém, po celý čas sleduje pohyby oka pacienta. Ak sa aj pohne, prístroj to presne zameriava a drží pozíciu oka. Vďaka tomu sa operatér orientuje v oku so 100-percentnou presnosťou. Okrem toho mikroskop prenáša obraz s kvalitným rozlíšením jednak na veľkú obrazovku, ako aj operatérovi do okulárov," vysvetľuje Šustová.

Dokážu ním realizovať všetky typy operácií oka. "Jeho predného aj zadného segmentu, teda vonkajších i vnútorných častí oka. Často sú to náročné operácie sklovca, sietnice, či diery v makule, ako aj akútne a poúrazové stavy. Patríme medzi pracoviská na východnom Slovensku, ktoré sa

zaoberajú vážnymi aj ojedinelými diagnózami - napr. amocie oka (odlučovanie sietnice), nádory

oka, realizujeme rôzne náročné mikroinvazívne zákroky. Kvalitný operačný výkon a spokojný

pacient je priorita,“ hovorí primárka Očného oddelenia Barbora Horváthová.

Veľký počet operácii

Moderný očný mikroskop podľa jej slov nie je náročný na prípravu operácie, nevyžaduje si takmer žiadne nastavenia, čo v prípade starších mikroskopov predstavovalo isté zdržanie. Za jedno dopoludnie ním dokážu na očnom oddelení zoperovať viac ako 10 pacientov.

