Juraj Zábojník (60) je muž, ktorý chránil pápeža. V čase návštevy Jána Pavla II. na Slovensku pracoval v Úrade na ochranu ústavných činiteľov. Venoval sa ochrane významných osobností, a preto bol aj osobným ochrankárom pápeža, keď prišiel na Slovensko v lete 1995 a navštívil Prešov, Košice, Mariánsku horu v Levoči či Šaštín a počas súkromného programu absolvoval prelet vrtuľníkom ponad Vysoké Tatry a Poľsko. “Bezpečnostné opatrenia boli veľmi náročné, pripravovali sme ich rok spolu s vatikánskou ochrankou. Denno-denne sme preverovali miesta, prostredia. Bola to do detailov prepracovaná akcia,” zaspomínal.

Jurajovi Zábojníkovi zostali na návštevu pápeža spomienky, tieto fotografie a osobný dar od neho. Zdroj: archív Juraja Zábojníka

Je prekvapený, že na septembrovú návštevu pápeža Františka na Slovensku si vyčlenili jeho nástupcovia málo času. “Dosť sa tomu čudujem, že to z bezpečnostného hľadiska niekto schválil.” Vysvetlil, že bezpečnostné opatrenia sú zložité . Čo všetko preverujú? Čítajte v popise fotky v GALÉRII tu.

Návštevu Jána Pavla II. pred štvrťstoročím tak kvalitne naplánovali, že vatikánske noviny napísali, že iba v 2 štátoch z desiatok misií po celom svete bola zabezpečená jeho ochrana na najvyššej úrovni. “Na Slovensku aj vo Vatikáne,” pochválil sa Zábojník. S pápežom zažil krásne pocity, nepohol sa od neho na 20 centimetrov počas celého jeho denného programu. “Dostalo sa mi veľkého poďakovania a možnosti, že som s ním lietal vo vrtuľníku nad Tatrami, kde som mu na Sliezskom dome po vzlietaní vrtuľníka nad Lomnickým a Gerlachovským štítom zobral čiapočku z hlavy, bakuľku, pozapínal som ho a vyleteli sme ponad Tatry. Chcel vidieť Zakopané, svoje Poľsko, svoje rodisko. Chytil ma za ruku a opýtal sa, či by sme mohli ísť k tatranským Rysom, ktoré sú nad Morským okom v Zakopanom. A keď som povedal pilotom, že poďme k tým skalám, tak sa začali slzy tlačiť do očí a spomínal na to, ako mladý chodieval po tých skalách ako mladý kňaz,” zaspomínal na emotívne chvíle.

No zažil aj vtipný okamih, keď vyprevádzali túto významnú svetovú osobnosť na jeho spiatočnej ceste do Vatikánu. Vydýchli si, že náročné bezpečnostné opatrenia dobre dopadli. No ešte predtým, ako Ján Pavol II. nastúpil do lietadla na popradskom letisku, si zavtipkoval. Jeho vtipné slová lámaným poľsko-šarišským nárečím si prečítajte v popise fotky v GALÉRII tu.

