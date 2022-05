Čas návštevy milionárskej rodiny Geissovcov na Slovensku sa naplnil. popoludní nasadli do súkromného lietadla a nabrali smer do Monaka. Zatiaľ čo ich príchod nebol zahalený rúškom tajomstva a tí, ktorí im pripravovali program ho nemali problém zverejniť, dva posledné dni pobytu a odlet sa niesli v znamení tajnostkárstva a zahmlievania.

Vicepremiér, minister hospodárstva a dokonca aj sprievodca rodiny nemeckých boháčov Richard Sulík Plus JEDEN DEŇ povedal, že to bolo len preto, že z pôvodne zamyšľaného jedného dielu známej reality šou napokon sa štáb, ktorý ju pripravuje rozhodol vyrobiť až tri pokračovania.

Nielen oddych, ale aj práca

"Je to náročné pre všetkých. Geissovci tu teda nielen oddychovali, ale aj pracovali. A keď sme prezradili program kde, kedy a o koľkej sa nachádzali na niektorom mieste, nahrnulo sa tam veľa zvedavcov, z ktorých mnohí v snahe odfotografovať sa s Robertom a Carmen vbehli kameramanovi do záberu a ten ho musel odznova nakrúcať, opakovať atď., tým všetci strácali drahocenný čas," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ Richard Sulík. Dodal, že on osobne urobil maximum pre to, aby mali hostia a štáb pracovnú pohodu a nakrútili to, čo potrebovali.

Večera snov

Napriek zahmlievaniu sa nám podarilo získať informáciu, že vo štvrtok po odchode z Liptovského Mikuláša kde s výnimkou Roberta zvyšok rodiny si vyskúšal lietanie vo veternom aerodynamickom tuneli v Hurricane Factory sa presunuli spolu so Sulíkom do rezortu na Taloch, kde si zahrali golf. Deň zakončili vo vychytenom podniku kuchárskeho virtuóza Gaba Kocáka v Spišskej Sobote. Hviezda televíznych relácii pripravila nemeckým pracháčom 5-chodové degustačné menu:

1. Sivoň (ryba) /pečeň - daikon (zimná reďkovka)/,

2. srdce /kel, zemiaky/,

3. srna /repa - slnečnica-ananás/,

4. oštiepok /volovec - višňa - kondenzované mlieko/,

5. pšenica / kardamón (korenie) - smrekový peľ/.

Gabo Kocák sa po odchode celebritných hostí zo svojho podniku pochválil spoločnou fotografiou s Geissovcami na ktorej však chýbala Carmen. K nej pripísal: "Robert si kráľ!" K tomu následne spolu so smajlikom dodal: "Carmen sme nevedeli dostať od stola!"

Zážitková jazda a odlet

Geissenovci strávili predposlednú noc v jednom z luxusných tatranských hotelov. Predpoludním využili možnosť previezť sa na veteránoch po Tatranskej Lomnici.

Nadšený bol najmä Robert. Carmen stihla absolvovať aj návštevu kaderníckeho salóna. Potom nasledoval spoločný obed rodiny. Voľba menu bola na ich výbere. Ak niekto čakal, že si vyberú niečo exotické, určite bol prekvapený. Objednali si viedenský rezeň a hovädzí stroganov. Potom už nič nebránilo, aby o pätnástej hodine nasadli do súkromného lietadla a odleteli do svojho monackého sídla.

Bude zaujímavé sledovať na sociálnej sieti reakcie a názory milionárov na to, čo u nás videli a zažili a ako sa im u nás páčilo..

