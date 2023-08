Nevynechal ani jeden ročník počas polstoročnej histórie novodobého Bardejovského jarmoku. Prvý raz tu bol Milan Semerád (62) ako 12-ročný chlapec s rodičmi a je štvrtou generáciou kolotočiarskej rodiny Lunaparku Morava. Remeslo ďalej odovzdáva svojmu synovi Stanislavovi (27) a vnukovi, ktorí budú pokračovateľmi rodinného podniku. S rozkladaním svojich kolotočov a púťových atrakcií museli začať poriadne s predstihom, do Bardejova už prišli v pondelok, aby všetko stihli postaviť.

A ako si spomína na chvíle, keď tu bol prvý raz? No predsa nostalgicky a so spomienkovým optimizmom. “Zlatí komunisti,” vyhŕkol zo seba so smiechom, no úprimne. Vzápätí to vysvetľoval: “Nebola taká drahota, ako je teraz. Nám nestúpli iba náklady na elektrickú energiu. My sme pocítili poriadne aj zdraženie nafty, cestnej dane, poistky za autá. Všetko. Máme čoraz vyššie výdavky a tým pádom menej ostáva nám. Dnes sa s tým dá prežiť, nie uživiť. Ale my nevieme iné robiť. Máme to v krvi.”

Vraj on by nedokázal počúvať inštrukcie druhého. No sám ich vydáva svojmu synovi. “Ale ten musí počúvať svojho tatínka. To je iné. Inak sa môže zobrať a ísť,” opisoval vnútornú hierarchiu rodinnej firmy, ktorej členovia sa v zime venujú údržbe strojov a vozidiel: “My nevieme, čo je dovolenka. Iba pracujeme a pracujeme.” Ak nie sú na cestách, kedy prespávajú v karavanoch, bývajú v rodinnom dome v Prostějove.

Bardejov sa podľa Milana zmenilo výrazne k lepšiemu a krajšiemu: “Nebola tu fontána ale cukráreň. No to si vy nemôžete pamätať,” smial sa. Niečo sa však podľa neho nezmenilo ani rokmi. Na mysli mal dnešné mamy malých detí. Podľa neho nie sú o nič úzkostlivejšie na svoje deti ako boli tie spred 50-tych rokov. “Ktorá mamička sa nebojí o svoju ratolesť? Môžete jej vysvetľovať akokoľvek, že je to bezpečné. Veď aj lietadlá sú bezpečné a padajú,” neprestával vtipkovať.

