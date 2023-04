Peniaze na spomínaný projekt sú z eurofondov. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) na jeseň v roku 2021. Príprava trvala štyri roky. Najprv v ňom posudzovatelia našli chyby. Jeden bod im strhli za to, že nemali meno a priezvisko manažéra projektu a druhý za to, že nedostatočne opísali udržateľnosť projektu. “Čo je viac na tom udržateľné okrem toho, že sa ľudia bicyklujú a že my odhŕňame sneh a opravujeme prípadné nedostatky?” pýta sa starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ, ktorá spravuje rekreačnú oblasť Domaša Dobrá. Keď sa obec odvolala, ministerstvo jej dalo za pravdu, jeden bod im vrátili, avšak s tým, že je im to ľúto, ale že už nie sú peniaze. Tie im odklepli až potom, ako im nejaké peniaze vrátili subjekty, ktoré sa rozhodli od projektov odstúpiť.

“Informácia o tom, že ich môžeme čerpať, prišla až v januári. Lenže problém je v tom, že sa musia vyčerpať do konca roka. A dostali sme sa tak do rizika, či to vôbec stihneme. A ja nie som ochotný dať svoj krk do slučky,” skonštatoval Kapraľ. Navyše, od verejného obstarávania uplynul približne rok a pol. A pri náraste cien stavebných materiálov by sa im celkové náklady navýšili o 27-percent.

Vysúťažená firma podľa zmluvy žiadala aspoň 365 dní na realizáciu, ministerstvo v pravidlách poskytnutia peňazí trvalo na tom, že všetko musí byť ukončené do konca roka. “Ak by nám to schválili vlani a nehľadali chyby, mohli sme to stihnúť,” dodáva starosta.

Atrakcia na prilákanie turistov - cyklochodník v celkovej dĺžke 13 km - mala slúžiť na spojenie rekreačných oblastí Dobrá a Tišava s obcou Kvakovce. Šírka cyklochodníka bola naprojektovaná na 5 metrov aj s krajnicami. A využívať ho mali cyklisti v dvoch smeroch a nemal tam chýbať ani 1,5-metrový chodník pre peších. Chodník mal byť konštruovaný tak, aby zniesol aj prejazd ťažších vozidiel pri jeho údržbe, či prejazde áut pri ťažbe dreva.

