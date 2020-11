Začiatkom novembra sa partia mladých ľudí zo Studio ALTVEGA, ktorú očaril Urbex, dostala do nezabezpečeného II. pavilónu, kde v minulosti sídlila Klinika úrazovej chirurgie v Košiciach.

Prvý pokus - chirurgia

Verejnosť prekvapilo, že v budove sa nikým nespozorovaní zdržali niekoľko hodín. Prezerali si röntgenové snímky, fotodokumentáciu z operácií, operačné nástroje a vyskúšali si aj polohovaciu posteľ. Vedenie nemocnice sa vtedy pre Plus JEDEN DEŇ vyjadrilo, že robí kontrolu, ako došlo k neoprávnenému vniknutiu do objektu UNLP Košice na Rastislavovej ul. č. 43 a pripravuje trestné oznámenie...?! O zabezpečení areálu vtedy nepadlo ani slovo.

Druhý pokus - patológia

Ktovie, možno aj takýto postoj šéfov UNLP povzbudil milovníkov adrenalínu k podobnej "exkurzii". Ako cieľ si tentoraz vybrali Poslucháreň prof. Františka Póra v objekte IV. internej kliniky patológie a mikrobiológie.

Video sa začína tým, ako sa mladík zababušený v deke prebúdza po náročnej noci v nehostinnej aule. Popisuje, ako si musel okrem teplej prikrývky zobrať pod nohavice aj tepláky, aby prežil chladnú noc, nezabudol dokonca ani na "kilo jedla".

Nevšímavé okolie alebo nefunkčné kamery?

Prekvapujúce je, že do miestnosti majú zo všetkých strán výhľad pracovníci z okolitých budov, neďaleko je aj príjazdová cesta, ale mladého muža si nikto nevšímne. Youtuber sa posťažuje. "Toto je najkratšie video, ktoré som najdlhšie nakrúcal. Len tvorba týchto záberov trvala tri dni - dva dni interiér a jeden exteriér miesta!"Po tejto vete tajomný nocľažník skonzumuje čokoládové piškóty a pochváli sa, že v budove oproti sledoval pravdepodobne lekára z psychiatrie. Nevieme z čoho mladík vychádzal, ale údajne mal ten pocit. V ďalšom z okien ho zaujali meniace sa rady ľudí.

Prostredie ako z hororu

Potom nasledujú hrozivé zábery schátraného interiéru: rozbité okenné tabule, obrovská diera v strope, z ktorej odpadávajú kusy omietky, poškodené stoličky a lavice, uhynutý holub, kvapkajúca voda, učebnice v azbuke... "Prieskumník" našiel premietačku, ktorú chcel naštartovať, ale nepodarilo sa, keďže v miestnosti bola vypnutá elektrina. "Rozumiem, prečo je to tak, na viacerých miestach preteká voda a preto by to bolo nebezpečné." Po zhrnutí svojho pobytu a činnosti priblížil zaujímavú štatistiku: "72 hodín prípravy pre toto 6-minútové video, dúfam, že už nikdy viac!" Z budovy odišiel rýchlo až za tmy, ako vysvetlil - aby sa nezbláznil - no ešte predtým urobil množstvo fotografií nielen zvnútra auly, ale aj okolia posluchárne.

Kedy začnú so strážením?

Vedenia nemocnice sme sa znova pýtali, ako je zabezpečený areál na Rastislavovej ulici, keďže v krátkom čase ide už o druhý neoprávnený vstup cudzích osôb. "Správa objektov bola zanedbávaná celé roky a ako vidieť aj z videí, jednoznačne nebola v minulosti prioritou. Pracujeme na zriadení vlastnej strážnej služby a budujeme nový tím správy budov! Video bolo posunuté nášmu právnemu odboru na posúdenie, či nedošlo k spáchaniu trestného činu," znie stanovisko šéfstva. Konkrétna odpoveď, prečo ešte stále nie je areál zabezpečený tak, aby sa tam nikto nepovolaný nedostal, nepadla.

Mladík oblečený v lekárskom "mundúre" vstupuje do operačnej sály. Zdroj: reprofoto

Do tretice všetko...

Ktovie, možno takýto postoj (ne)zodpovedných podnieti košických urbexerov k tomu, aby do tretice zdolali ďalšie z hororových miest v areáli UNLP na Rastislavovej, lebo ako je jasné, asi to nebude až také ťažké ...

Čo je Urbex?

Obľúbený fenomén najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí túžia po adrenalíne, dobrodružstve, alebo ich láka vzrušenie z netradičných, väčšinou opustených interiérov či exteriérov. Je to vášeň, ktorá učarila ľudom na celom svete.

