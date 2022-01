Na nedávnej tlačovej konferencii sa ministerka Milanová postavila pred média s poriadne odrastenými vlasmi.

Nemá diár?

Šediny boli viditeľné v okolí cestičky vo vlasoch, najmä pri predklone. Na to, či je poriadku takéto zanedbanie vlasov, sme sa opýtali odborníka na komunikáciu, protokol & etiketu Mareka Trubača. "My muži si vlasy spravidla nefarbíme, no u žien v istom veku a postavení je pravidelná údržba účesu a farbenie vlasov súčasťou osobnej hygieny a celkového imidžu v spoločnosti. Je však úplne ľudské a prirodzené, že dámam od istého veku vyrastajú šediny a tie si pravidelne prekrývajú farbou na vlasy. Nie je to podľa mňa, žiadne veľké foax pas, no podľa fotografie pani ministerke ušiel termín prefarbenia už o dlhšiu chvíľu...," zdôraznil odborník.

Všadeprítomné médiá

"Ak ste v postavení člena vlády, ktorý je denne na obrazovkách a pred objektívmi fotografov, je potrebné myslieť aj na tento detail a vyhnúť sa čaru nechceného," zdôraznil Trubač.

O tom, že v prípade Milanovej nešlo o výnimku potvrdzuje video zo 14. augusta 2020, z ktorého je jasné, že ministerka opäť prešvihla termínu svojej kaderníčky. Možno by jej mohol poradiť kolega, minister školstva Branislav Gröhling, ktorý sa donedávna živil ako kaderník, ako nezabudnúť, že už je najvyšší čas zamieriť do kaderníckeho salóna.

