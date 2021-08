Po dlhých sedemnástich rokoch zavíta do metropoly východu najprestížnejšia hokejová ligová trofej Stanley Cup. Stane sa tak v utorok 31. augusta 2021 vďaka košickému odchovancovi Erikovi Černákovi, slovenskému reprezentantovi a dvojnásobnému víťazovi Stanley Cup-u. Černákovi sa ako jedinému Slovákovi podarilo so svojim klubom Tampa Bay Lightning tento titul získať dve sezóny po sebe, čím sa navždy zapísal do slovenskej hokejovej histórie.

Sezóna 2019/2020 bola z dôvodu pandémie skrátená a posunutá, na jeseň už prichádzala v celom svete druhá vlna pandémie, príchod Stanley Cup-u do Košíc na jeseň 2020 preto nebol možný. Košičania si museli rok počkať, príchod trofeje v roku 2021 bude ale umocnený tým, že Erik Černák medzitým trofej získal opäť.

"Všemocná" pandémia

Pandémia a s ňou spojené opatrenia sa však podpísali aj pod program príchodu pohára do Košíc, ktorý musel byť výrazne oklieštený. Zástupcovia NHL oznámili organizátorom príchodu Stanley Cup-u do Košíc konkrétny termín iba desať dní vopred, preto bude väčšina aktivít spojená so Stanley Cup-om v Košiciach pre uzavretú spoločnosť, no na fanúšikov si Erik i napriek tomu priestor nájde.

Prevláda súkromný program



Program Stanley Cup-u začina o 13.00 hod. tlačovou konferenciou pre pozvaných novinárov, nasleduje súkromný obed s rodinou a priateľmi. Následne Erik Černák s trofejou navštívi mladých hokejistov HC Košice, ktorých chce aj takýmto spôsobom motivovať, pretože Stanley Cup je

vysnívanou métou mnohých z nich. Po stretnutí s mládežou HC Košice budú mať fanúšikovia Erika Černáka a záujemcovia o možnosť vidieť Stanley Cup z blízka jedinú možnosť vidieť trofej a stretnúť sa s Erikom, a to v čase

od 15.50 do 16.40 hod. vo vestibule košickej Steel Areny, kde bude trofej vystavená. O 17.00 hod. príjme Erika Černáka v historickej radnici primátor mesta Košice Jaroslav Poláček.

V školských laviciach

Po tomto prijatí sa Erik stretne so svojou triednou učiteľkou z prvého stupňa Silviou Schwarczovou a riaditeľom Základnej školy na Hroncovej ulici Martinom Fazekašom. Učiteľke, na ktorú má Erik len tie najlepšie spomienky, Erik poďakuje za jej starostlivosť a prístup a s riaditeľom školy sa budú rozprávať o spolupráci Erika so školou a podpore športových aktivít Základnej školy na Hroncovej ulici v Košiciach. Tým sa oficiálny program príchodu Stanley Cup-u do Košíc ukončí.

Neskrývaná radosť

„Som veľmi rád, že sme v sezóne 2019/2020 s tímom Stanley Cup získali, naša snaha a nasadenie potvrdili kvalitu tímu Tampa Bay Lihtning a v sezóne 2020/2021 sme víťazstvo obhájili. Ja sa už v tomto období sústredím najmä na tréning, novú sezónu a kvalitnú prípravu, no som rád, že môžem na jeden deň dopriať Košičanom radosť zo zisku trofeje a že sa budem môcť stretnúť s mojimi fanúšikmi,“ uviedol dvojnásobný víťaz Stanley Cup-u Erik Černák.

Na poslednú chvíľu

„Vzhľadom k naozaj šibeničnému termínu, ktorý sme od NHL dostali na prípravu príchodu Stenlye Cup-u do Košíc, sa nám podarilo nastaviť oficiálne aj neoficiálne podujatia tak, že oslava Stanley Cup-u v Košiciach bude dôstojná a jeho prítomnosť si užijú rôzne cieľové skupiny. Žiaľ, objektívne okolnosti akými sú pandémia, časová tieseň a dovolenkové obdobie nám neumožnia zrealizovať oslavy tak, ako ich poznáme v prípade predošlých slovenských víťazov pohára, no zároveň veríme, že toto nie je posledný Erikov Stanley Cup a že pri tom najbližšom to už budeme môcť rozbaliť so všetkým, čo k takejto oslave patrí,“ povedal Róbert Schwarcz, organizátor príchodu Stanley Cup-u do Košíc.

