Ocitol sa v rebríčku najkraších športovcov olympiády! Popradčan Samuel Takáč (30) však vynikol aj svojou šikovnosťou. Práve on totiž strelil druhý gól v rozhodujúcom hokejovom zápase o bronz na Zimných olympijských hrách v Pekingu.

Samuel Takáč je hokejistom telom i dušou od svojich štyroch rokov. Už vtedy pobehoval po dome s hokejkou, ktorú si sám vyrobil. Malý škôlkar si na narodeniny vyprosil prilbu s mriežkou. Ako druháčik na základnej škole začal chodiť na hokejovú školu.

Dnes už olympionik Samo Takáč pri jednom zápase Popradčanov ešte ako škôlkar pri hokejovom zápase pobozkal otcovi ruku. Prečo? A kto stál v bráne, keď súperi Popradu schytali gól, ktorý tak potešil malého Samka Takáča? A čo má ten brankár spoločné s brankárskou hviezdou zo ZOH 2022 v Pekingu? Neuveríte! Odpoveď sa dozviete v popise fotky v GALÉRII.

Samuel sa už v sedemnástich ako dorastenec dostal do reprezentácie, vyhral cenu Karola Faka ako najlepší dorastenec v slovenskej extralige v kanadskom bodovaní. Vtedy už bol v Amerike, ešte nemal ani 18 rokov. Vyhral tam try-out do hokejovej ligy juniorov. Hral extraligu, neskôr sa dostal do francúzskej ligy, hral tam Ligu majstrov. "Stal sa najproduktívnejším hráčom Francúzska aj víťazom Francúzskeho pohára," spomína jeho otec Adrián (60), ktorý je na neho nesmierne hrdý.

Bol to práve jeho syn, ktorý v rozhodujúcom zápase o bronz na zimnej olympiáde v Pekingu strelil druhý gól Slovákov. Pred zápasom si volali a spomínali aj na Samovu zosnulú mamičku Ildikó († 56), ktorá zomrela v septembri 2019. "Vravel si, že bude hrať aj za ňu," dodáva so slzami v očiach. Keď prišiel o svoju milovanú mamu, povedal si, že sa dostane do reprezentácie a bude bojovať.

Samuelova najväčšia radosť je jeho ročná dcéra Tamarka a manželka Dáška, pôvodom Prešovčanka. V súčasnosti hráva hokej za Slovan Bratislava a v stredu ho už čakajú klubové povinnosti.