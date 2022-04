Košicami otriasla 28. marca udalosť, ku ktorej došlo neskoro večer v telocvični na Medickej ulici v Košiciach. Počas florbalového zápasu tam po zlyhaní srdca skolaboval študent tretieho ročníka zubného lekárstva Samuel (22). Mladík mal šťastie v nešťastí, z prítomných 16 hráčov, boli pätnásti medici, tí okamžite začali s resuscitáciou, ktorú vykonávali až do príchodu záchrannej služby. Príbeh so šťastným koncom mal v uplynulých dňoch svoje pokračovanie...

Mladík absoloval úspešný operačný zákrok vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, momentálne je už v domácej liečbe a má sa dobre. „Nepamätám si na daný moment a prakticky ani na ten večer, keď som išiel do haly. Spomínam si len ako som odchádzal z izby, ale potom mám už úplnú tmu,“ hovorí študent Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorý sa druhýkrát narodil.

Ach, tá chlopňa!

Mladíka operoval špičkový tím skúsených kardiochirurgov. „Išlo

o štvorhodinový zákrok – náhradu aortovej chlopne. Bude síce musieť podstupovať medikamentóznu liečbu na riedenie krvi avšak pokiaľ bude v tomto disciplinovaný, mal by byť v poriadku,“ dodáva prednosta Adrián Kolesár. Pacient si pamätá až na moment, keď sa prebudil na oddelení ARO. "Boli tam všetci veľmi zlatí. Dvakrát sa mi stala taká vec, že keď som sa po operácii prebudil, uvidel som milú ženskú tvár. Nepoznal som tú doktorku, ale keď som ju uvidel, zaliala ma nesmierna radosť a vedel som, že všetko bude v poriadku. Ten dobrý pocit neviem ani opísať,“ spomína Samuel. Ako povedal, nič ho nebolí, cíti sa dobre a myslí pozitívne. „Mal som obrovské šťastie v nešťastí."

Osudový výber

Samo síce pochádza zo Žiliny, ale na Košice nedá dopustiť: „Som veľmi rád, že som si na štúdium medicíny vybral práve Košice. Sú tu úžasní ľudia, a to čo sa mi stalo, je pre mňa ďalším znamením, že to bola doteraz moja najlepšia životná voľba. Ďakujem, všetkým, ktorí sa podieľali na mojej záchrane. Som im veľmi vďačný za život,“ uzatvára Samuel.



Čo sa stalo v ten marcový večer?

Začali hrať asi o trištvrte na desať večer a krátko po začiatku chcel Samo vystriedať. "Sadol si na lavičku a lapal po dychu. Zastavili sme hru, keďže sme videli , že začal kolabovať a mal svaly v kŕči. Uložili sme ho do stabilizovanej polohy dúfajúc, že sa to zlepší, no jeho stav sa zhoršoval. Samo začal modrať. Zniesli sme ho hneď na plochu ihriska a začali s oživovaním, zatiaľ čo ostatní kontaktovali záchrannú službu a zabezpečovali plynulú cestu záchranárov do telocvične,“ hovorí Rastislav, ktorý okamžite volal Samovej priateľke a rodičom, aby zistil, či mal dlhodobé zdravotné problémy a či netrpí alergiou na nejaké lieky. Ako sa ukázalo, mladíka už dlhšie trápili problémy so srdcom.

Janka a Miroslav, rodičia mladého Žilinčana poďakovali spoluhráčom za záchranu synovho života. Poznamenali, že nad ním v danom momente pevne stál jeho strážny anjel – a tiež priatelia.

