Zatiaľ, čo prvého chlapčeka Jánošíkovci nazvali Alex (odvodenina od mena matky), druhý sa volá rovnako ako jeho otecko obranca českého hokejového klubu BK Mladá Boleslav Adam Jánošík (29).

Obavy matky a priority

"Samozrejme, bola som veľmi šťastná, ako každý starý rodič. Najdôležitejšie je, že sú zdraví tak mamka ako bábätko. Prvý Saškin pôrod bol veľmi ťažký a keďže ten druhý bol v relatívne krátkom čase (po 2,5 roku), obavy a strach prirodzene boli," netajila obavy poslankyňa. Dodala, že dcéra a jej rodina sú pre ňu absolútna priorita. "Keďže schôdza v parlamente nám skončila, tak som mohla byť so starším vnukom Alexom, pokiaľ bola mamička s Adamkom v nemocnici. Svoj čas delím na tri dôležité celky. Keď je parlamentná schôdza, venujem sa takmer výlučne práci v Bratislave. Mimo schôdze delím čas na pracovné povinnosti doma v Spišskej Novej Vsi a súkromné radosti v meste Mladá Boleslav v Čechách, kde bývajú mladí s deťmi. Samozrejme, je to celkom náročné na šoférovanie, keďže týždeň čo týždeň prejazdím doslova stovky a stovky kilometrov," vysvetľuje náročný kolobeh.

Malý veľký brat

Šofranko s nadšením hovorí, že pohľad na deti je nádherný. "Starší vnuk miluje svojho brata, stále ho stíska, hladká a keďže Alex veľmi pekne na svoj vek rozpráva, vysvetľuje mu, čo všetko Adama naučí, keď bude veľký. Vraví mu, že budú hrať spolu hokej, a že sa budú spolu biť. To odkukal od svojho otca na hokeji," smeje sa politička.

Skvelý zať

Spomenie, že zať sa svojím deťom venuje primerane času, ktorý je doma, keďže je profesionálny hokejista. "Je z neho veľmi dobrý a trpezlivý otec. Moja dcéra mala pred pár dňami 26 rokov. Kto by to povedal, že už bude v takom mladom veku vzorne vychovávať dvoch synov. Pravdaže, je to náročné, ale všetko sa dá zvládnuť. Láska a starostlivosť, ktorú dnes chlapcom obaja rodičia dávajú, sa neskôr prejaví v ich správaní. Dostávajú dobré základy, aby z nich vyrástli dobrí a čestní ľudia. Saška musí zvládať všetko sama, nemá žiadne opatrovateľky. Stala sa z nej bežná mama, ktorá varí, perie, upratuje a predovšetkým s láskou vychováva svojich dvoch nádherných synov. Sú normálnou rodinkou, akých je na Slovensku veľa," nešetrí chválou na svojich drahých.

Domov nadovšetko

Hrdej babke sa páči, ako sú doma zorganizovaní, presne majú určené, kto kedy kŕmi, kto ide na prechádzku a podobne.

"A ešte jedna podstatná vec: majú domov. Pravda, skoro každý rok niekde inde vzhľadom na hokejový život Adama, ale ho majú. A to je dnes vzácne," uzatvára Šofranko príjemné rozprávanie.

