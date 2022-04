Roztok sa aplikuje injekčnou striekačkou do brucha. Košičanka Mária Gamcová, ktorá ho urgentne potrebuje, ho márne zháňa v košických lekárňach.

Prázdne sklady

„Odpovedali, že buď nemajú, alebo ak, tak len verzie 0,3, 0,6 a 0,8 ml (aplikuje sa podľa váhy). Niektorí lekárnici tvrdia, že to nie je krátkodobá záležitosť. S nedostatkom lieku bojujú už viac než rok, keďže distribútori majú na skladoch nulové zásoby. Ministerstvo podľa ich slov o probléme vie, ale nerobí pre zabezpečenie jeho dostatku vôbec nič,“ hovorí pani Mimi, ktorá má informácie, že liek chýba aj v Česku, keďže mnohí pacienti skúšali zohnať liek aj u našich západných susedov. „Posledné zásoby sa dostávajú prednostne do nemocníc, lenže tento liek pacienti dlhodobo užívajú aj po prepustení do domáceho liečenia. Tak ako je to u mňa po operácii zlomenej nohy," hovorí Košičanka.

Každý deň "niečo"

Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK), vie o probléme, ktorý trvá už niekoľko rokov. „Systémovo výpadok spôsobili dva faktory. Prvým je nedostatok krvi vo výrobe, z ktorej sa pripravuje účinná látka, ale aj nedostatok ďalších surovín. Druhým faktorom, ktorý sa podpísal pod krátenie dodávok a ovplyvnil nedostatok lieku, je, že niektoré firmy vyvážajú Fraxiparine 0,4 ml radšej do zahraničia. Samozrejme, že sú za tým financie, keďže v zahraničí ho predajú za vyššiu cenu ako u nás," netají šéf SLeK, ktorý spomenie aj to, že on ako lekárnik berie už výpadok ktoréhokoľvek lieku bez nejakých emócií. „Keďže sa s tým stretávam takmer denne, že nejaký liek chýba... je to dlhodobý problém a týka sa viacerých liekov," poznamená Sukeľ.

Vyrieši to ministerstvo?

Rezort zdravotníctva reagoval tak, že situáciu preveril a na základe informácie z výroby je už (údajne) dodávka Fraxiparinu 0,4 ml na ceste a v priebehu tohto týždňa by mala byť dostupná pacientom u nás. „Držiteľ registrácie daného lieku ministerstvo informoval, že sa maximálne snaží zabezpečiť potreby slovenských pacientov v neľahkej situácii globálnej pandémie a zároveň významného nárastu požiadaviek zo SR medziročne aj počas nej. Situácia je komplikovaná celkovým nedostatkom nízkomolekulárnych heparínov, okrem iného aj v súvislosti s významne navýšenými požiadavkami počas pandémie,“ informuje hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Spotreba rastie

Pre ilustráciu uvádza, že posledný medziročný nárast počtu balení pri Fraxiparine 0,4 ml sa pohybuje od 38 po 45 % (porovnanie YTD - od začiatku roka - a MAT - posledných 12 mesiacov - v uvedenom poradí.

