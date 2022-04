Pozrite, akú KRÁSKU má po boku PELLEGRINI: Obdivovatelia jej radia VYDAŤ SA...

Spolustraníčka Banskobystričana by sa pokojne mohla vydať na cestu modelingu, rovnako ako mnohé ďalšie naše političky, by uspela v súťažiach miss alebo by sa uživila ako modelka. V ostatnom čase si najmä páni všímajú neprehliadnuteľnú krásku, ktorá na tlačovkách Hlasu stojí vždy vpredu. Hovoria, že podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková (39), o ktorej je reč, vyzerá lepšie ako jedna jej stranícka kolegyňa. Exoticky pôsobiaca tmavovláska je právnička. Miluje módu, najmä štýl casual či business casual. Lahodia jej rifle v kombinácii s čímkoľvek. Páči sa jej čierno-biela klasika, zemité odtiene béžovej a sivej či modrej farby. Pohodlne sa cíti v niečom ležérnom. Nikdy by si neobliekla nič extravagantné. Ak má voľno a svieti slnko, uteká k vode, na korčule alebo na prechádzku. Bežné dni sú náročné, preto počas víkendu rada spí. Zuzana má dve deti, dcéru (11) a syna (9), puberta u nich kvitne naplno. Deti milujú kone, psy, prírodu, keď sa dá, vybehne spolu s nimi aspoň na krátky výlet.