Intenzívne sa v súvislosti s predajom hovorilo aj o tom, že maďarský konzulát sonduje situáciu v prípade ďalších objektov, ktorých majitelia chcú predať majetok získaný v rámci reštitúcií najmä po tom, čo nájomníkovi - občianskemu združeniu Rovás - nevyšiel zámer s kúpou vily na Kmeťovej ulici z pozostalosti po maliarovi Vojtechovi Löfflerovi (staromestskí poslanci neodsúhlasili jej predaj, pozn. red.).

S jedlom rastie chuť

Či v krátkom čase zasvieti na liste vlastníctva ďalšej lukratívnej nehnuteľnosti v centre metropoly východu ako vlastník Generálny konzulát Maďarska, nevedno, ale chuť vlády našich južných susedov na skupovanie budov v historickom centre Košíc podľa všetkého stále trvá. Mnohí Košičania neskrývajú nespokojnosť s tým, že predstavitelia cudzej krajiny robia u nás takéto nákupy. „Ministerstvu kultúry neprekáža, že sa tak ľahko zbavujeme nášho kultúrneho dedičstva? Zaujímalo by ma, či jeho šéfka Milanová má vôbec prehľad o predaji týchto dvoch budov," poznamenáva ironicky Viliam Tóth z Mäsiarskej ulice.

Ministerstvo záujem o kúpu neprejavilo

Hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová potvrdila, že na obidve budovy ministerstvo dostalo ponuku na odkúpenie. „Meštiansky dom na Hlavnej 42 bol štátu ponúknutý spoločnosťou Hlavná 42, s. r. o. v cene 3 240 000 eur 24. júna 2020, ponuka na kúpu Čákiho-Dezőfiho paláca prišla od všetkých vlastníkov 23. októbra 2020 za 3 500 000 eur," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa. Spresnila, že rezort kultúry zverejňuje všetky ponuky na svojom webe počas 10 dní. „Ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia, predkupné právo zaniká. Každý vlastník kultúrnej pamiatky má povinnosť sa o ňu starať v súlade s podmienkami Pamiatkového úradu SR a krajských PÚ." Viciaňová zdôraznila, že štát nezasahuje do súkromného vlastníctva, hoci ide o národné kultúrne pamiatky, keďže obmedzovanie alebo iné zasahovanie do vlastníckeho práva by bolo protiústavné.

Maďarská reštaurácia i konzulát

Predaj budov neunikol ani starostovi Starého Mesta Igorovi Petrovčíkovi. Ten vníma ako najdôležitejšie to, aby sa vlastník o svoj majetok staral a udržiaval ho v reprezentatívnom stave. „Považujem však za správnu iniciatívu ministra zahraničných vecí v prípade mestských pamiatkových zón, že chce, aby štát bol informovaný, kto národné kultúrne pamiatky bude vlastniť." Tvrdí, že podľa sprostredkovaných, nie oficiálnych informácií má v budove bývalého Ústavného súdu sídliť maďarský konzulát vrátane ubytovania. „V objekte, kde sídlilo legendárne Carpano, chcú prevádzkovať maďarskú reštauráciu s kaviarňou a na poschodí bytové priestory," spomenie plány nového vlastníka.

