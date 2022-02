Od prvého februára zrušili v susednom Poľsku DPH na potraviny a znížili ceny za pohonné látky. Vyzerá to tak, že Slováci, ktorí chodili na nákupy za hranice už roky, budú chodiť teraz dvojnásobne. Nečudo, oplatí sa to! Pozrite si porovnanie súčasných cien niektorých vybraných druhov potravín a hygienických potrieb.

Nakupovanie pre Slovákov z prihraničných oblastí bolo v Poľsku stále výhodné, no teraz po zrušení DPH na potraviny je to pre nich ešte výhodnejšie. „Pri natankovaní ušetrím. A to, čo som ušetril môžem hneď minúť na potraviny, ktoré sú oveľa lacnejšie ako u nás,“ vysvetľoval nám Dušan Petnuch (60) zo Svidníka v prvý deň zlacnenia.

Na pumpách za hranicami v smere od Dukly sme stretli viacerých Slovákov. Najviac ich bolo v prvej obci za hraničným priechodom Barwinek. Autá s evidenčnými číslami okresov Svidník, Stropkov, Humenné, Vranov aj Trebišov čakali v rade na tankovanie. Šoféri sa zhodli, že pri natankovaní plnej nádrže výrazne ušetrili. “Na natankovaní 50 l pohonných hmôt som ušetrila 15 eur," uviedla Katka Siváková (41) zo Svidníka.

Tú sme stretli aj pri nakupovaní potravín v holandskej obchodnej sieti v Krosne. "Na dnešnom nákupe som ušetrila okolo 40 eur oproti tomu, čo by som za ten istý tovar zaplatila u nás. Chodím si tu pre aviváž, prací prostriedok, beriem cestoviny, maslo, syry aj mäsové výrobky," vravela nám počas platenia pri pokladni.

Pozrite si jej ďalšie vyjadrenie vo VIDEU, kde menuje aj ďalší dôvod dlhodobej nákupnej turistiky ľudí bývajúcich neďaleko poľských hraníc:

Rovnaké argumenty zaznievali aj od ďalších Slovákov, ktorí sa vybrali do obchodov za hranicami. "Pravidelne sem jazdíme kupovať napríklad bezlaktózové mlieko, keďže na obyčajné mám alergiu. Kým u nás stojí okolo 1,60 eur, tu ma vyjde na 50 centov," vysvetľoval Vladimír Pasnišin (26) z Ladomirovej (okres Svidník). No myslí si, že aj poľskí obchodníci sa na zlacňovanie kvôli nulovej DPH pripravili.

„Bol som tu minulý týždeň, no niektoré ceny potravín boli lacnejšie ako dnes. Mám pocit, že umelo zvýšili ceny, aby pri nulovej dani neboli až takí lacní,“ zamýšľal sa. Jeho dedko Mikuláš Kijovský (78) dodal: “Pravidelne chodievame na nákupy potravín do Poľska. Sú tu oveľa lacnejšie ako u nás a teraz je to pre nás ešte výhodnejšie. Aj lacno nakúpime, aj lacno natankujeme. Podobne by mali rozmýšľať aj naši politici a rozmýšľať tak, aby ľuďom žilo ľahšie.”

Žiaľ, naši politici sa zatiaľ iba zamýšľajú nad podobnými opatreniami, aké už zaviedli okolité štáty. A tak Slováci zatiaľ iba môžu závidieť nielen Poliakom. Napríklad Maďarsko zastropovalo ceny základných potravín. Rakúske domácnosti dostanú finančný príspevok, Česko podporí bývanie. Obyvateľov Británie, Belgicka, Lotyšska, Estónska, Litvy, Rumunska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska či Talianska chránia ich politici pred vplyvom vysokých cien energií.

Ceny potravín v Poľsku: Prvého februára bol kurz eura voči poľskému zlotému 1 euro ku 4,50. V obchodnej sieti Biedronka, pri platbe v hotovosti eurami, prepočítali pri pokladni 1 euro v kurze 4,62 zlotých. Pozrite sa na ďalšej strane, koľko vás v Poľsku vyjdú niektoré základné potraviny a hygienické prostriedky >>>