Dve lekárky a jedna zdravotná sestra z očného oddelenia boli pozitívne testované! S takouto informáciou prišli viacerí zamestnanci pracujúci v budove geriatrického pavilónu, ktorí sa cítia ohrození nákazou. Vedenie nemocnice totiž zriadilo Covid centrum na najvyššom podlaží v 9-poschodovej budove geriatrického pavilónu. Lenže v priestoroch monobloku sú zriadené aj ďalšie lekárske pracoviská.

Okrem geriatrie, kde lieči vnútorné ochorenia starších ľudí, napríklad aj očné oddelenie s lôžkami na hospitalizáciu a dokonca aj dialyzačné stredisko. Tam si chodia chorí pacienti čistiť obličky, aby mohli ďalej žiť. Lenže teraz sa boja, že sa vysokoinfekčným vírusom nakazia. “Bojíme sa, lebo nás ohrozujú na živote! Keď chceme žiť, nemôžeme sa nakaziť a ani sa len dostať do karantény, pretože zomrieme. Izoláciu si nemôžeme dovoliť. Veď napríklad ja musím trikrát do týždňa absolvovať dialýzu, nemôžem zostať doma v izolácii,”opisovala nám pred týždňom pacientka Mária (45) z Prešova.

Informačná tabuľa vo vestibule v geriatrickom pavilóne oznamuje, že v budove sídli geriatria aj dialyzačné stredisko. Zdroj: Ingrid Timková

Nemocnica sa najprv odmietala k tejto téme vyjadriť, na naše naliehania však uviedli, že zvážili viacero altenatív a po analýze sa rozhodli pre túto možnosť s tým, bezpečnosť všetkých pacientov je u nich na prvom mieste: “Pacienti s ochorením covid majú do budovy samostatný vstup a výťah, ktoré sú odizolované od vstupu pre iných pacientov,” uviedla hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková s tým, že pohyb dialyzovaných je organizovaný pomocou strážnej služby.

No tí, ktorí sú v budove denne, to vidia inak: “Je tu jedno RTG a tam snímkujú aj chorých na covid. Navyše, pacienti v budove často vtrhnú aj do výťahu určeného pre nakazených pacientov, pretože jeho dvere nie sú zamknuté, keďže hasiči to kvôli bezpečnosti nedovolili.”

Nakazení stretávajú s ostatnými pacientami na jednej chodbe? Zdroj: Ingrid Timková

Cenková priznala nákazu u zdravotníkov z očného: „K pondelku evidujeme 2 covid pozitívnych zdravotníckych zamestnancov oddelenia oftalmológie“ Kolegovia nakazených však vravia, že koronavírus chytili už dve lekárky a jedna zdravotná sestra.