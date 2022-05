Krásna manželka speváka Ondreja Kandráča: Erika (40) miluje módu, je z nej hotová modelka!

Krásna manželka známeho hudobníka Ondreja Kandráča (44) Erika (40) je vyštudovanou učiteľkou. Má za sebou tri pôrody, no na jej postavičke sa to neodrazilo. Krásnou tváričkou a sexi postavou by veru zahanbila nejednú tínedžerku. Nečudo, že príležitostne predvádza pre jeden módny salón. Veď sama je milovníčkou módy. Pozrite, veď tej pristane každý štýl!