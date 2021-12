Kedy pripravuješ vianočnú výzdobu?

Vždy v prvú adventnú nedeľu. Ja milujem Vianoce. Teda milujem celý Advent - tie čarovné svetielka, horiace sviečky, ten pokoj, ktorý sa znesie do ulíc a domácností vo chvíli, keď prichádza skorá tma. Doslova sa vyžívam v tom, ako prídem domov, unavená a uzimená, zapálim si sviečku, uvarím čaj... Veľmi rada tiež pečiem a som šťastná, že aj dcérka v tom našla obrovskú záľubu, takže si tento predvianočný čas krásne užívame. Aj manžel, ktorý chodí "lašovať", takže mám týždeň na to, aby som napiekla znova.

Aké vianočné tradície dodržiavaš?



Pôst, modlitba, poďakovanie, návšteva kostola. Z manželovej rodiny sme prebrali kreslenie krížika medom na čelo a požehnanie od najstaršej osoby pri stole, najmladšia (ktorá si už, samozrejme, neublíži), zas zapaľuje sviečku. U nás je zaužívané, že od stola môže vstať iba gazdiná, až kým nedoje aj posledný člen. Je to veľmi pekný zvyk, pretože tak rodina posedí dlhšie a užije si tak vzácny spoločný čarovný čas. Priznám sa, že všelijaké tie veštby z jabĺk, olova, šupín kapra a podobne nemám veľmi rada a preto to s mojim manželom vôbec nerobíme. Štedrý večer je pre mňa zázračný, nechcem sa stresovať tým, že jablko bude mať menej semiačok, akoby malo mať a veštit si nejaké neštastie. Tento deň je pre mňa poďakovaním za to, že sme sa šťastne mohli po roku opäť stretnúť. A čo prinesie ďalší rok, uvidíme v nasledujúcich 365 dňoch.

