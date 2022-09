Podanie hromadných výpovedí potvrdila hovorkyňa UNLP Monika Krišková: "Do podateľne UNLP boli doručené hromadné výpovede lekárov predsedom Lekárskeho odborového združenia UNLP Košice. Zatiaľ nebudeme komentovať počet výpovedí, naši zamestnanci ich musia verifikovať."

A čo ďalej?

Dodala, že aktuálne sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v UNLP nič nemení, keďže plynie 2-mesačná výpovedná lehota.

"Pre všetky medicínske pracoviská má nemocnica vytvorené krízové scenáre pre rôzne počty výpovedí tak, aby sme vedeli zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť a plynulú prevádzku. Zároveň, aby sa v minimálnej miere skomplikovalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, u ktorých je možný odklad," zdôraznila hovorkyňa.

Boj o život

Lekár a poslanec NR SR Richard Raši vníma situáciu pri počte 2 000 výpovedí lekárov ako ohrozenie plánovanej, ale aj kúpnej zdravotnej starostlivosti a ministerstvo to musí vyriešiť dohodou s lekármi. "Keď to minister nedokáže, musí padnúť aj celá vláda. V košickej nemocnici keď dajú výpoveď lekári z ktorýchkoľvek akútnych oddelení, žiadna iná nemocnica ich nahradiť nedokáže, či to bude ARO, chirurgia, novorodenecké, alebo JIS. Keď k dohode so zdravotníkmi nedôjde, od decembra sa začína doslova a dopísmena boj o život," prízvukoval Raši.

