Tento krok síce skomplikoval prevoz pacientov z heliportu, ale šéf nemocnice Ján Slávik má pre to zdôvodnenie. „Rozhodnutie o uzavretí sme prijali ihneď po technickej obhliadke objektu 28. septembra. Most, ktorý je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu na Ipeľskej, sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa potvrdili pri príprave nového projektu parkovania - ten riešime vo všetkých troch objektoch UNLP,“ zdôraznil riaditeľ nemocnice.

Vedenie UNLP informovalo o rozhodnutí všetky zainteresované subjekty, ktorými sú Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Detská fakultná nemocnica Košice, Záchranná služba Košice, OS ZZS SR, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Magistrát mesta Košice, Úrad KSK, Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach, Air-transport Europe, s. r. o., Letisko Poprad-Tatry, ale aj rezort zdravotníctva.

Pacientov z heliportu musia dostať do nemocnice ináč, preto sa menila logistika ich prevozu. Cez nadjazd môžu teraz prechádzať len chodci. „Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať v ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov. Začneme pripravovať komplexný materiál,“ uzavrel Slávik.

