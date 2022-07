V Košiciach od vypuknutia pandémie, viac než dva roky, veľmi pozorne denne monitorujú vývoj situácie.

Počet pacientov stúpa

"Vzhľadom na neustály nárast počtu pacientov s ochorením COVID-19 v tomto období sme museli prijať nové opatrenia. Chránime pacientov a zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú. Akonáhle bude epidemiologická situácia priaznivejšia, umožníme pacientom opäť návštevy,“ hovorí riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa.

Povinné testovanie

Kvôli zvýšenému výskytu COVID-19 UNLP zaviedla aj povinnosť testovania pacientov pred hospitalizáciou. „Každý, kto je prijatý na hospitalizáciu, musí byť otestovaný. Typ testu na dôkaz COVID-19 určuje lekár. Pokiaľ je to potrebné, pacienti sú samozrejme testovaní aj počas hospitalizácie,“ vysvetľuje Beňa.

Pribúdajú hospitalizovaní

Aj v Košiciach a Košickom kraji sa situácia s počtom pacientov s ochorením COVID-19 komplikuje. „Sledujeme priebežny nárast počtu pacientov a pre nás je najdôležitejšie sledovať, ako sa vyvíja počet hospitalizácií covidových pacientov,“ hovorí prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Pavol Jarčuška. „Stúpa počet hospitalizovaných pacientov, ktorí sa s ochorením COVID-19 dostávajú do nemocnice. Pred pár týždňami sme mali hospitalizovaných do 15 pacientov, v súčasnosti je to 20 - 24 pacientov na klinike infektológie, dvaja pacienti sú na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS),“ dodáva.

Izolačné izby

Zdravotný stav jednej pacientky si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, je hospitalizovaná na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. V zmysle príkazu MZ SR môžu byť pacienti, ktorí prišli na hospitalizáciu s iným zdravotným problémom a boli pozitívne testovaní na COVID-19, umiestení na lôžkach tých oddelení, ktoré im vedia poskytnúť primeranú zdravotnú starostlivosť vo vzťahu k základnému ochoreniu. V UNLP sú pre takýchto pacientov zriadené na oddeleniach a klinikách tzv. izolačné izby.

