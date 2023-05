Gregor (47): „To zvýšenie je obrovské. Chápem, že situácia je situácia je neudržateľná, ale v dnešnej dobe sa za každý peniaz vydaný naviac očakáva aj primeraná služba. Čo v Košiciach v oblasti parkovania nie je tak. Je tu priveľa nedostatkov. Ak majú vodiči platiť, tak až potom, keď bude všetko na parkoviskách tzv. tip-top. Vedenie mesta a poslanci skôr než niečo navrhnú a bleskovo odsúhlasia by mali skôr porozmýšľať o získaní peňazí do mestskej kasy z iných zdrojov. Nie nie ťahať peniaze od občanov, už ich im zobrali dosť. A v terajšej situácii je to naozaj na pováženie."

Tomáš (62): „Neviem posúdiť či je nová cena primeraná situácii s parkovaním, počtom miest, dostupnosti parkovísk a ďalšiemu čo s tým súvisí. Hoci si myslím, že kto mal na parkovné teraz, bude ho mať aj od novembra. Radil by som zaviesť všade parkovanie s rampami, prípadne parkovacie domy kde ak vodič vojde, bez zaplatenia neodíde, systém ho jednoducho nepustí. Zaujímalo by ma napríklad aj to, že na mieste kde stojíme teraz, koľko vodičov má zaplatené parkovné. Tipujem, že možno 50 percent. Ja teraz parkujem mimo túto zónu na prenajatom mieste a následne sa odtiaľ presúvam na bicykli."

Karol (61): „To, že poslanci odsúhlasili vyššie parkovné je smutné. A hlavne aj preto, že motoristi za to nedostávajú to, čo im za to patrí. Však len nech sa zodpovední pozrú, koľko máme v meste na verejných priestranstvách vrakov. Radil by som vedeniu mesta, aby si znížilo platy, poslanci zas svoje mesačné odmeny."