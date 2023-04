Napríklad v prípade 30-minútového papierového základného časového CL sa cena zvýši zo súčasných 0,90 na 1,00 eura. BČK a vCL budú stáť 0,89 eura.

Cena základného 60-minútového papierového lístka porastie zo sumy 1,00 na 1,20 eura, pričom BČK a vCL bude stáť 1,09 eura. Cestovný lístok predávaný prostredníctvom SMS, platný 60 minút, porastie zo sumy 1,10 na 1,50 eura.

Cena za základný časový CL na obdobie 30, 90, 180 dní či na celý rok sa nezmení, no zľavnené CL by po novom mali tvoriť 50-percent z ceny tých základných. "Systém zliav naozaj deformoval celkový pohľad. V danej chvíli sa zľavy reálne stávajú polovičnými, a to je vlastne kľúč celej tejto tarify. Čiže ak mesačník dnes stojí 25 eur, tak žiacky CL - zľavnený, bude stáť 12,50 eura. Doteraz to bolo 10 eur," uviedol pre TASR generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák. Po novom tiež budú môcť bezplatne cestovať košickou MHD viacnásobní darcovia krvi z Košíc a okolia.

Nárast cestovného považuje Padyšák za dôležité na prežitie DPMK. Odborári sú naďalej v štrajkovej pohotovosti. "V danej chvíli táto tarifa rieši možnosť zostaviť rozpočet mesta a zachovať DPMK aspoň v takom stave, ako je doteraz," dodal s tým, že úspornými opatreniami zavádzanými od začiatku roka boli nútení obmedziť výkony MHD o 6,5 percenta. Počíta s tým, že zvýšenie cien zapríčiní päťpercentný odliv cestujúcich. Tržby by však ročne mali stúpnuť o viac ako dva milióny eur.

Podľa primátora Jaroslava Polačeka cestujúci okrem zvýšenia tarify nezískajú nič. "Ceny, ktoré sú nastavené, podľa môjho názoru dokážeme eliminovať iným spôsobom - riadením DPMK. Ale mesto Košice dnes DPMK neriadi, riadia ho poslanci MsZ," povedal.