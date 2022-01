Katka už počas súťaže bola známa tým, že miluje pohodu a preto jej prischla prezývka Gaučaňa. No ak by ste si mysleli, že vylihovanie na gauči je jej doménou, veľmi by ste sa mýlili. Bravúrne zvláda starostlivosť o svoju rodinu, venuje sa deťom, manželovi a stíha aj vysnívanú prácu speváčky. Pred pandémiou zvládala desiatky koncertov po celom Slovensku.

Katke rokmi pribúdali čoraz ženskejšie krivky, jej materstvo ich ešte viac zvýraznilo. Na jej prirodzenom šarme a charizme to však rozhodne neubralo. A z pribúdajúcich kíl nezúfala, lebo dôležité sú pre podstatnejšie veci. Nad banalitou, akou je snaha o postavu modelky, iba hodila rukou. Hoci, nedá sa povedať, že by sa nesnažila zhodiť zopár kíl navyše.

Nedávno sa Katka objavila spolu s ďalšími súťažiacimi prvej série slovenskej SuperStar na televíznej obrazovke. A to, o čom sa povrávalo, vyšlo najavo. Katka prešla veľkou zmenou vizáže. Presvedčte sa o tom v GALÉRII.

Po tom, čo mnohí začali riešiť jej váhu, rozhodla sa k tejto téme vyjadriť. A nešetrila ani poriadne štipľavými slovami. Konečne niekto povedal pravdu všetkým tým, ktorí posudzujú iných na základe kíl! Prečítajte si ich na nasledujúcej strane >>>